백소정, 알바몬과 손잡고 ‘브랜드 채용관’ 오픈

일식 프랜차이즈 브랜드 백소정이 아르바이트 플랫폼 알바몬과 제휴해 가맹점 전용 ‘브랜드 채용관’을 공식 오픈한다. 본사가 채용 공고 비용을 전액 부담하며, 가맹점의 인력 수급 부담을 덜고 운영 안정화를 지원한다는 방침이다.
‘브랜드 채용관’은 알바몬 메인 페이지에 별도 배너로 노출되는 기업 전용 채용 페이지다. 백소정은 지속적인 구인난과 채용 공백이 매장 운영의 가장 큰 변수로 작용한다는 판단 하에, 가맹점주의 채용 편의를 높이고 브랜드 운영 기준을 유지하기 위해 이번 제도를 도입했다고 밝혔다. 채용관은 향후 1년간 운영되며, 기간 중 발생하는 모든 채용 공고 비용을 본사가 전액 지원한다. 가맹점주는 브랜드 채용관에서 유료 공고를 횟수 제한 없이 무료로 등록할 수 있으며, 등록된 공고는 건당 14일간 유지된다.
백소정 관계자는 “이번 채용관 운영을 통해 가맹점 전체 기준 연간 약 1억 3,000만 원 이상의 비용 절감 효과가 발생할 것으로 추산한다”면서 “앞으로도 가맹점주의 고충을 선제적으로 해결하는 실효성 있는 상생 정책을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 전했다.
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