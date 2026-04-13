하나은행·티머니모빌리티, 택시사업자 지원 맞손… “손쉬운 금융사용 도울 것”

플랫폼 연계로 금융 접근성 넓혀
하나은행과 티머니모빌리티가 택시사업자 금융지원을 위한 업무협약을 맺었다.
택시 운행 데이터 기반 신사업 모델 발굴
맞춤형 금융상품 개발 추진
데이터 결합한 마케팅 전략도 함께 수립
하나은행(은행장 이호성)은 티머니모빌리티(대표이사 조동욱)와 ‘택시사업자 상생 금융지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다. 택시사업자의 경영 안정을 돕고, 디지털 기반의 모빌리티 금융 체계를 구축하는 것이 이번 협약의 핵심이다.
협약의 골자는 두 회사가 보유한 역량을 결합하는 데 있다. 하나은행의 금융 서비스·인프라에 티머니모빌리티의 모빌리티 사업 노하우를 더해 택시사업자 전용 금융 모델을 개발한다는 구상이다. 금융을 플랫폼 영역으로 끌어들여 택시사업자의 금융 접근성을 높이겠다는 방향도 함께 제시됐다.
하나은행은 이를 위해 택시사업자 특화 금융상품을 출시하고, 티머니모빌리티가 운영하는 택시사업자 전용 플랫폼 ‘택시투데이’와의 연동을 강화할 계획이다. 플랫폼 안에서 금융 서비스를 직접 이용할 수 있는 환경을 만드는 방식이다.
데이터 협력도 주요 과제로 꼽혔다. 하나은행의 금융 데이터와 티머니모빌리티의 운행 데이터를 연계해 새로운 비즈니스 모델을 발굴하고, 이를 토대로 마케팅 전략도 공동 수립한다. 금융교육 지원, 온·오프라인 행사 등 다양한 협력 방안도 검토 중이다.
서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 “금융을 플랫폼 영역으로 넓혀 택시사업자가 보다 쉽게 금융 서비스를 활용할 수 있도록 하겠다. 양사의 데이터를 기반으로 택시사업자의 성장을 실질적으로 뒷받침하는 방향으로 협력을 이어가겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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