국내 유일 홍삼특구… 글로벌 시장으로 도약

[2026 대한민국 대표브랜드 대상]
진안홍삼은 큰 일교차와 서늘한 기후에서 자란 인삼을 원료로 해 사포닌과 진세노사이드 함량이 풍부하고 면역력 증진에 뛰어나다. 이러한 품질 경쟁력을 인정받아 전북 진안군은 2005년 전국 유일의 홍삼특구로 지정된 이후 대한민국 대표 홍삼 산지로서의 명성을 이어오고 있다.
진안은 해발 500m 이상의 고원지대로 ‘호남의 지붕’이라 불리며 명산 마이산과 청정 자연환경에서 진안홍삼만의 차별화된 품질을 만들어내고 있다.
진안군은 홍삼 산업의 체계적 육성을 위해 2008년 지자체 최초로 홍삼 전문연구기관인 진안홍삼연구소를 설립하고 효능 연구와 제품 개발, 품질 인증까지 아우르는 통합 관리 체계를 구축했다.
진안홍삼연구소는 식품의약품안전처 지정 식품 등 시험·검사기관으로서 관내에서 생산되는 홍삼 가공품에 대해 중금속, 잔류농약, 유해 물질 등을 철저히 검사하며 사전·사후 품질관리를 수행하고 있다. 이를 통해 소비자가 신뢰할 수 있는 안전한 홍삼 제품 공급에 기여하고 있다.
또한 2012년 도입된 ‘진안홍삼 군수품질인증제’는 엄격한 품질 기준을 통과한 제품에 인증마크를 부여하는 제도로 타 지역과 차별화된 품질 경쟁력을 확보하는 핵심 제도로 자리 잡았다. 같은 해 대한민국 최초의 홍삼 명인이 진안에서 배출되며 기술적 우수성 또한 입증됐다.
진안군은 이러한 품질 기반을 바탕으로 해외시장 진출 확대에 주력하고 있다. 특히 2025년에는 해외 박람회 참가와 함께 유럽 시장 내 진안홍삼 홍보관 개관 등 글로벌 시장 진출의 기반을 다졌으며 이를 토대로 해외 바이어 발굴, 판로 다변화 등 해외 마케팅을 확대 추진할 계획이다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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