엄격한 품질관리로 안심하고 먹는 ‘포크밸리’

‘포크밸리한돈’은 돼지를 뜻하는 ‘pork’와 계곡을 뜻하는 ‘valley’의 합성어로 ‘양돈마을’을 의미하는 부경양돈농협의 한돈 대표 브랜드다. 1995년에 상표등록하고 전국 브랜드로 성장시켜 현재 마트, 식당, 정육점 등 600여 개 점포와 거래하며 월 5만 두 규모의 물량을 전국으로 유통하고 있다.
양돈전문협동조합으로 1983년 설립된 부경양돈농협은 종돈장, 사료공장, 도축장, 육가공장, 축산물 판매장까지 양돈산업 전 과정에 걸쳐 국내 최대 규모의 계열화 시스템을 갖춰왔다. 이 시스템을 토대로 고품질의 돼지고기 생산을 위해 2002년부터 ‘브랜드인증제도’를 도입했다. 유전 요인, 영양 수준, 위생 수준, 사양 관리, 품질관리 부문 등을 중점 관리 항목으로 지정해 회원 농가를 철저히 관리하며 포크밸리한돈 브랜드를 지켜왔다.
그 결과 포크밸리한돈은 20회 연속 소비자시민모임에서 주최하는 ‘우수축산물 브랜드 인증’을 받았고 18년 연속 경상남도 추천 상품으로 선정됐다. 농림축산식품부가 주최하고 축산물품질평가원이 주관하는 ‘전국축산물품질평가대상’에서는 포크밸리한돈 농가가 2022년부터 2025년까지 4년 연속 대상을 수상하며 전국 최고의 품질을 또 한 번 증명했다.
부경양돈농협은 정부 및 유관 기관에서 추진하는 정책에도 적극 동참하고 있다. 2024년에는 농림축산식품부가 주최하고 축산환경관리원이 심사하는 ‘깨끗한 축산농장’ 지정 제도에 참여해 깨끗한 농장에서 자란 돼지고기라는 의미의 ‘포크밸리 THE깨농’ 브랜드를 론칭했다. 또 농림축산식품부가 주최하고 축산물품질관리원이 심사하는 ‘저탄소 축산물 인증’ 제도에 참여해 2024년 31개 농장이 인증을 받고 2025년에는 43개 농장이 추가돼 총 74개 농장이 인증을 획득했다. 이로써 부경양돈농협이 한돈 산업의 탄소중립 실천을 선도하는 위치에 있음을 재확인했다.
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