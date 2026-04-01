한화에어로 “풍산 방산부문 인수 검토 중단”

풍산도 매각설 공식 부인
한화에어로스페이스가 9일 풍산의 방산부문 인수 검토를 중단했다고 밝혔다.
투자 시장을 중심으로 풍산의 탄약사업부를 한화에어로스페이스가 사들일 것이라는 관측이 흘러나왔으나 두 회사는 이날 동시에 공시를 내고 매각·인수설을 공식 부인했다.
풍산은 이날 공시를 통해 “언론 보도를 통해 나왔던 탄약사업부 매각과 관련해 현재 추진하고 있는 바가 없다”고 밝혔다. 한화에어로스페이스도 “방산 경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위해 다양한 사업 기회를 검토했으나 풍산 방산부문 인수 검토는 중단했다”고 확정 공시했다.
풍산의 방산부문은 풍산 연간 매출 약 3조8500억 원 중 1조1900억 원가량을 차지하는 알짜 사업이다. 풍산은 특히 올해 글로벌 신규 수주가 늘어나 방산부문 매출이 1조3720억 원 수준으로 늘어날 것으로 추정하고 있다. 일각에선 한화에어로스페이스가 풍산의 방산부문을 사들이면 사업 시너지가 커질 것이라며 인수 가능성을 점쳐 왔다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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