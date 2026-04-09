OCI홀딩스, MSCI ESG 경영 평가 3년 연속 A등급… “글로벌 투자 안정성·경영 신뢰 입증”

MSCI, 매년 상장기업 ESG 평가
OCI홀딩스, 2023년부터 A등급 유지
유해물질 배출 저감·화학사고 관리 등 높은 평가
ESG 경영협의회 통해 그룹 차원 ESG 경영 강화
OCI홀딩스는 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI, Morgan Stanley Capital International)이 주관하는 2025년 ESG(환경·사회·지배구조)평가에서 종합 A등급을 획득했다고 9일 밝혔다.
MSCI는 지난 1999년부터 매년 전 세계 상장기업을 대상으로 ESG 주요 분야와 핵심 이슈를 평가하는 가장 공신력 있고 권위 있는 기관으로 꼽힌다. 평가등급은 CCC부터 AAA까지 총 7단계로 구분된다.
OCI홀딩스의 경우 2021년 BB등급을 받았고 2022년 BBB등급, 2023년 A등급으로 매년 등급이 상승했다. 이번 발표까지 3년 연속 A등급을 유지하고 있다.
MSCI 이번 결과에 따르면 OCI홀딩스는 화학물질 안전관리 분야에서 동종 업계를 선도하는 평가를 받았다. 친환경·저탄소 기술 중심 R&D 활동을 포함하는 클린테크부문을 비롯해 유해물질 배출 및 폐기물 관리부문, 유해화학물질 단계적 퇴출 계획 및 규제 리스크 물질 식별을 위한 노력을 포함하는 화학사고 관리부문 등에서 높은 점수를 기록한 것으로 전해졌다.
이밖에 재무 신뢰성 및 내부 통제 적정성, 세금 회피 리스크 및 투명성 항목 등도 우수한 점수를 받아 지배구조 개선에 대한 노력도 인정받았다고 OCI홀딩스 측은 설명했다. OCI홀딩스는 지난 2024년 설립된 OCI ESG 경영협의회를 중심으로 앞으로도 그룹 전반의 ESG 관리 수준을 제고하고 지속가능한 성장 기반을 강화해 나간다는 방침이다. 올해 1월에는 서울 중구 OCI빌딩에서 국내외 12개 주요 계열사 경영진이 참석한 가운데 ‘2026년 정기 ESG 경영협의회’를 개최하기도 했다. 그동안 추진한 ESG 성과와 현황을 공유하고 계열사별 사업 특성을 반영한 ESG 경영 목표를 발표하는 등 그룹 차원 ESG 성과 시너지 창출 방안을 논의했다.
OCI홀딩스 관계자는 “ESG 정보를 외부에 투명하게 공시하고 고객과 주주 등 이해관계자들과 지속적으로 소통을 강화해 온 노력의 결과”라며 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 고도화된 ESG 경영 실천을 통해 회사의 지속가능한 미래 성장 기반을 다녀 나갈 것”이라고 말했다.
한편 사업회사인 OCI주식회사 역시 작년 9월 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스(Ecovadis)가 실시한 2025년 지속가능성 평가에서 상위 5% 기업에만 부여되는 골드 등급을 2년 연속 획득한 바 있다.
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