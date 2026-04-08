배민, 외식업 소상공인에 ‘수급 불안’ 비닐봉투 지원

배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 국제 정세에 따라 수급이 불안정해진 비닐봉투를 외식업 소상공인에게 지원한다.
배민은 식자재 및 배달비품 플랫폼 ‘배민상회’를 통해 외식업 소상공인에게 비닐봉투 200만 장을 무상 지원한다고 8일 밝혔다.
배민은 중소벤처기업부 및 소상공인단체와 간담회를 통해 포장재 수급 등 현장의 애로사항을 공유, 이를 바탕으로 이번 긴급 지원을 추진하게 됐다. 마련된 비닐봉투 200만 장은 수급에 어려움을 겪는 외식 소상공인을 대상으로 소상공인단체 등과의 협의를 거쳐 무상 지원될 예정이다.
이와 함께 국내 주요 제조사 및 유통사들과 지속 협의해 비닐봉투, 포장용기 등의 원활한 공급을 위한 노력을 이어갈 방침이다. 이번 지원을 위해 배민은 신규 비닐 제조 공장을 발굴해 입점시키는 등 포장재 공급처를 다변화했다.
아울러 배민은 배달 비품 외에도 전반적인 식자재를 차질 없이 공급해 가격 부담을 낮추는 등 외식 파트너에게 편의를 제공할 계획이다.
고광재 우아한형제들 배민상회실장은 “비닐봉투는 외식업 파트너에게 없어서는 안 될 제품인 만큼 수급 불안 소식을 접하자마자 여러 이해관계자와 협의해 지원 물량을 마련했다”며 “시장 상황을 예의주시하며 가게 운영에 필수적인 물품을 안정적으로 확보해 외식업주들에게 실질적인 도움이 되는 밀착 지원을 이어갈 것“이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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