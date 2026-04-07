aT, 태국 신선란 첫 수입… 계란 공급망 다각화

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 봄철 계란 수요 증가에 대비해 정부 최초로 태국산 신선란을 수입해 국내에 공급한다고 7일 밝혔다.
이번 조치는 최근 주요 계란 수입국인 미국에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확산됨에 따라 발생할 수 있는 수급 차질을 방지하기 위해 마련됐다. aT는 “지금까지 미국에 주로 의존하고 있던 수입 구조를 완화하고 향후 AI·국제전쟁 등 돌발 상황에도 안정적인 계란 수급 체계를 구축하기 위한 수입선 다변화 조치”라고 설명했다.
이번에 공급되는 태국산 계란은 태국 축산개발부(DLD)가 검증한 태국산 갈색란 A등급 NO.2 L사이즈(60g 이상)로, 가정에서 가장 많이 소비되는 국내 특란 크기에 해당한다. 본격 수입에 앞서 aT는 샘플 물량을 시범 수입해 태국산 계란의 안전성과 품질을 점검했다.
수입 물량은 약 224만 개로, 오는 10일부터 4월 말까지 9차례에 걸쳐 전량 항공편으로 분할 수송된다. 국내 도착 후에는 엄격한 수입 검역과 식품 검사를 거치며, 소독·선별·난각 표시 등 절차를 걸쳐 유통될 예정이다. aT는 보관·운송 등 전 과정에서 냉장 온도 기준을 적용하고 단계별 위생 관리를 강화한다는 방침이다.
대형유통업체와 식자재업체를 중심으로 공급되었던 미국산과는 달리 태국산 계란은 중소형 마트 판매 비중을 높일 예정이다. 소비자들은 시중 국산 계란가격의 약 70% 수준으로 집앞 마트에서 구매할 수 있을 것으로 보인다.
문인철 aT 수급이사는 “이번 태국산 신선란 수입은 계란 수입국을 신규 국가로 확대했다는데 의미가 있다”며 “국제 방역 상황과 전쟁 등 대외 여건이 변화되는 상황 속에서도 안정적인 계란 공급망 체계를 구축해 수급 안정과 소비자의 장바구니 물가 부담 완화에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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