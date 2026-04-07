설화수, 글로벌 앰버서더 임윤아와 ‘윤빛클래스’ 개최… 브랜드 가치 확산

뷰티 브랜드 설화수가 앰버서더 임윤아와 함께 ‘윤빛클래스’를 진행했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 지난 6일 북촌 설화수의 집에서 진행됐다. 현장에는 임윤아와 함께 스페셜 게스트로 효연이 참석해 프로그램 전반에 동참했다.
이번 프로그램은 피부 과학과 예술적 경험을 결합한 형태로 구성됐으며, 피부 본연의 건강한 빛을 의미하는 ‘윤빛피부’와 아티스트 협업으로 구성된 ‘살롱 설화수’를 하나의 흐름으로 경험할 수 있도록 기획됐다.
먼저 진행된 세션에서는 설화수 연구원이 참여해 윤빛피부에 대해 설명했다. 웰에이징 관점에서 피부 노화의 주요 요소를 짚고, 일상에서 궁금해하는 피부 상식을 퀴즈 형식으로 전달해 이해를 도왔다. 또한 셀럽의 실제 경험이 더해져 브랜드가 제시하는 스킨케어 방향성을 보다 현실감 있게 전달했다.
살롱 설화수 프로그램에서는 ‘금속으로 쓰는 시’라는 작업 세계를 펼치고 있는 스튜디오 포(包)와 함께 예술적 교감을 나눴다. 전통적 소재와 현대적 해석이 결합된 공예 작업을 통해 내면과 외면의 균형이라는 메시지를 감각적으로 풀어냈으며, 북촌이라는 공간이 지닌 한국적 정서와 어우러져 브랜드 철학을 더욱 깊이 있게 전달했다.
한편 설화수는 향후에도 다양한 방식으로 브랜드가 지향하는 미의 가치를 확장해 나간다는 계획이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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