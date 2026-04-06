중기부, 11개 대학 ‘모두의 창업 투어’ 스타트

오늘부터 17일까지 “창업인재 육성”
중소벤처기업부는 6일부터 전국 11개 주요 대학을 순회하는 ‘모두의 창업 캠퍼스 투어’를 진행한다고 5일 밝혔다.
모두의 창업 프로젝트는 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있도록 국가가 지원하는 창업 인재 육성 플랫폼이다. 지난달 26일부터 모집을 시작했다.
이번 투어는 그간 쉽게 접근하기 어려웠던 창업에 대한 진입장벽을 낮추고, 청년들이 좀 더 쉽고 재미있게 창업 기회를 접할 수 있도록 유도하는 차원에서 기획됐다. 투어는 6일 강원대를 시작으로 17일까지 진행된다.
중기부는 캠퍼스 투어와 별개로 모두의 창업 프로젝트의 상세 내용을 안내하고자 16개 지역별 오프라인 설명회를 진행하고 있다. 조경원 중기부 창업정책관은 “캠퍼스 투어를 통해 대학생들에게 창업은 누구나 도전할 수 있는 선택지라는 것을 알리겠다”고 말했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
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