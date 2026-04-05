백년기업 두산·우리은행, 미래 100년 위해 맞손… 에너지·반도체 등 성장산업 금융 지원↑

국가 전략산업 생태계 구축·성장 금융 지원 업무협약 체결
백년기업인 우리은행과 두산그룹이 미래 100년을 위해 손을 잡았다.
우리금융그룹 생산적·포용 금융 정책 일환
여신지원 한도 선제 설정… 예측 가능 자금 집행 지원
우리은행은 지난 3일 서울 중구 우리은행 본점에서 두산그룹과 ‘국가 미래전략산업 생태계 구축 및 성장을 위한 금융 지원 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다. 협약식에는 정진완 우리은행장과 김민철 ㈜두산 대표이사 등 양사 주요 경영진이 참석했다.
이번 협약에 따라 우리은행과 두산은 시설투자와 수출입 금융, 해외투자, 협력업체 상생금융 지원 등 생산적 금융 분야에서 긴밀한 협력을 이어가기로 했다.
우리은행은 우리금융그룹 차원에서 추진 중인 생산적·포용 금융 정책인 ‘우리금융 미래동반성장 프로젝트’ 일환으로 이번 협약을 추진했다고 설명했다. 특히 에너지와 스마트머신, 반도체 및 첨단소재 등 미래 성장 산업 분야에서 글로벌 경쟁력을 입증하고 있는 두산그룹과 전략적 협력을 강화하기로 했다.
세부적으로 우리은행은 두산그룹 중장기 투자 계획에 맞춰 여신지원 한도를 사전에 설정해 자금 집행 신속성과 예측 가능성을 높였다고 전했다. 기업 자금 조달 불확실성을 줄이고 기술 개발과 생산 시설 확충에 집중할 수 있도록 지원하는 등 ‘생산적 금융’을 실제로 구현한 대표적인 사례가 될 것으로 기대하고 있다.
우리은행과 두산그룹은 모두 100년 넘는 역사를 보유한 기업이다. 지난 1896년 박승직상점을 모태로 출범한 두산그룹은 올해가 창립 130주년이다. 우리은행은 창립 127주년을 맞이했다. 우리나라 산업과 금융의 역사를 함께 써온 두 기업이 손잡고 미래 성장을 함께 준비하는 것으로 이번 협약은 상징성이 크다는 평가다.
노용필 우리은행 대기업영업전략부 부장은 “두산그룹은 에너지부터 스마트머신, 반도체 및 첨단소재 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유한 국가대표 기업”이라며 “이번 협약을 계기로 단순 금융 지원을 넘어 대한민국 미래 전략 산업 생태계 성장을 이끄는 전략적 파트너로 발전하길 기대한다”고 말했다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
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