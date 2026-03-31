하나은행, K-콘텐츠 도약위한 ‘상생 금융지원’ 지속

신보·콘진원과 다자간 협력 체계 구축해 문화 기업 금융 문턱 완화 추진
하나은행은 31일 국내 문화 예술 산업의 기틀을 다지고 한국산 콘텐츠의 세계 시장 진출을 돕고자 신용보증기금 및 한국콘텐츠진흥원과 금융 지원을 골자로 한 업무 협약을 맺었다고 발표했다.
총 10억 원 규모 재원 출연으로 보증료 감면 및 전액 보증 혜택 부여
자금 조달 난항 겪는 유망 제작사의 안정적 창작 환경 조성 기틀 마련
소셜벤처 지원 등 사회적 가치 실현하는 포용적 금융 행보와 궤 같이해
이번 공조는 탁월한 기획력과 창의성을 갖췄음에도 자본 확보에 난항을 겪는 문화 분야 기업들을 뒷받침하기 위해 추진됐다. 하나은행은 이를 위해 총 10억 원 규모의 재원을 신용보증기금에 출연하기로 결정했다.
해당 지원책을 통해 수혜 기업들은 전액 보증에 기반한 원활한 대출 실행이 가능해지며, 연간 1.0%의 보증료 감면 혜택을 받아 이자 및 제반 비용 부담을 줄이게 된다. 이는 창작자들이 작품 제작에 매진할 수 있는 안정적 토대가 될 전망이다.
지원 범위는 한국콘텐츠진흥원의 추천을 받은 문화 산업 완성 보증 및 특화 보증 대상 기업들로, 콘텐츠의 기획부터 실제 제작에 이르는 전 과정을 수행하는 업체들이 해당된다.
서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 이번 협력이 단순한 자본 투입을 넘어 한국 문화의 자생적 경쟁력을 확보하는 데 의의가 있다고 설명했다. 이어 창작자들이 혁신적 구상을 실제 사업으로 연결할 수 있도록 금융 파트너로서의 역할을 다하겠다고 강조했다.
아울러 하나은행은 사회적 과제 해결에 앞장서는 소셜벤처를 돕기 위해 기술보증기금에 별도의 출연금을 전달해 육성 자금을 공급하는 등 포용적 금융 가치를 실현하기 위한 행보를 지속하고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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