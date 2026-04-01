‘iF 디자인 어워드 2026’ 3관왕 달성

[미래를 향한 약속]롯데백화점
롯데백화점이 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 3건의 본상을 동시 수상하는 쾌거를 거뒀다.
iF 디자인 어워드는 1953년 시작된 세계에서 가장 오래되고 공신력 있는 디자인 공모 중 하나다. 미국의 ‘IDEA’, 독일의 ‘레드닷’과 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 디자인 아이디어, 형태, 기능, 차별화, 지속가능성 등을 기준으로 까다롭게 검토해 수상작이 결정된다.
올해 롯데백화점은 브랜딩&커뮤니케이션 부문에서 2건, 인테리어 아키텍처 부문에서 1건으로 총 3개의 본상을 받아 당해 기준 역대 최다 수상 기록을 세우며 글로벌 디자인 경쟁력을 입증했다.
롯데백화점의 ‘킨더유니버스’는 브랜딩&커뮤니케이션 디자인 부문에서 본상을 받았다. 킨더유니버스는 아이들의 자유로운 상상력에 기반해 2024년 론칭한 키즈 전용 지식재산(IP)으로 예기치 못한 만남을 주제로 색종이를 오려 붙인 듯한 그래픽과 손글씨 느낌의 로고 디자인이 특징이다.
킨더유니버스 세계관 속에는 불안과 걱정을 먹는 이끼 ‘모가나’, 발 달린 나무 ‘트트’ 등 사물에 아이들의 상상력을 더한 개성 넘치는 9종의 캐릭터가 등장한다.
특히 본점, 인천점 등 새롭게 리뉴얼한 키즈관에 킨더유니버스의 디자인 철학을 적용해 아이들의 따뜻한 감성을 담은 차별화 키즈 공간으로 탈바꿈시키며 호평을 얻었다.
롯데프리미엄아울렛 ‘VIP 라운지’는 인테리어 아키텍처 부문에서 본상을 받았다. VIP 라운지는 괴테의 소설 ‘젊은 베르테르의 슬픔’ 속 상징적 공간인 ‘발하임’을 재해석해 롯데의 헤리티지를 반영한 디자인으로 주목받았다.
저택을 연상시키는 ‘리셉션’, 자연광을 적극적으로 활용한 ‘테라스 라운지’ 등을 유기적으로 연결해 내부와 외부가 자연스럽게 전환되는 특별한 공간 경험을 선사한다.
단순 휴게 공간을 넘어 응대 환경, 체류 동선, 공간 밀도까지 고려한 섬세한 공간 설계가 특징이다. 2024년 프리미엄 아울렛 파주점에 VIP 라운지를 새로 조성하며 최초 적용했다.
이 밖에도 롯데백화점의 미래형 쇼핑몰인 타임빌라스의 ‘웹페이지’는 지난해 레드닷 디자인 어워드 수상에 이어 올해는 iF 디자인 어워드 본상까지 석권했다.
타임빌라스가 지향하는 ‘새로운 시간이 열리는 공간’이라는 브랜딩 철학을 온라인 공간 속에도 그대로 구현해 몰입도 높은 사용자 경험을 제공한 것이 높은 평가를 받았다.
박지영 롯데백화점 디자인 부문장은 “롯데백화점은 앞으로도 고객에게 차별화된 경험을 선사하는 디자인 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0