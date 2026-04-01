공장-물류센터 어디든… ‘산업지능 로봇’ 뜬다

LG CNS가 ‘일 잘하는 로봇’을 앞세워 산업 현장 혁신에 나선다. 제조·물류·유통 등 다양한 산업 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 피지컬 AI 대중화 시대를 선도하겠다는 전략이다. 특히 로봇이 현장의 규칙과 언어를 스스로 학습하는 ‘산업 지능’ 내재화에 집중하고 있다.
로봇이 공장이나 물류센터 등 실제 산업 현장에서 업무를 수행하려면 복잡한 작업 환경을 이해하고 상황에 맞게 대응할 수 있는 학습 체계가 필수적이다. 공정마다 작업 방식과 안전 기준, 돌발 상황이 제각각이어서 충분한 학습이 이뤄지지 않으면 안정적인 운영이 어렵기 때문이다.
LG CNS는 미국·중국 로봇 기업들과 개념검증(PoC)을 진행하며 현장 투입 역량을 강화하고 있다. PoC를 마친 로봇들은 물류센터와 제조공장에서 적재·분류 작업을 수행하고 선박 조립 상태와 품질 점검 등 실제 업무에 투입돼 성능을 검증받는다.
이 같은 로봇 학습에는 로봇 파운데이션 모델(RFM)이 활용된다. RFM은 센서를 통해 수집된 언어·이미지·영상 데이터를 대규모로 학습해 다양한 환경과 작업 조건에서도 로봇이 안정적으로 작동하도록 지원하는 범용 AI 모델이다. 로봇 지능의 핵심 기술로 향후 피지컬 AI 경쟁력을 좌우할 것으로 평가된다.
LG CNS는 지난해 6월 미국 로봇 AI 기업 ‘스킬드 AI’에 투자하며 협력 관계를 구축했다. 이를 통해 산업 현장에서 확보한 행동 데이터를 RFM 학습에 활용해 현장 특화 로봇 개발에 속도를 내고 있다.
로봇 학습과 운영을 위한 플랫폼 구축도 병행하고 있다. 작업 환경이 변화해도 로봇이 스스로 적응해 정밀한 작업을 수행할 수 있도록 고도화하는 것이 목표다.
하드웨어 경쟁력 강화에도 나섰다. 이족보행 휴머노이드와 사족보행 로봇에 이어 국내 기업 최초로 미국 로봇 기업 ‘덱스메이트’에 전략적 투자를 단행했다. 덱스메이트는 글로벌 로봇 개발사들이 연구용 표준 하드웨어로 채택할 만큼 기술력을 인정받은 기업이다. 해당 로봇은 휠 기반 하체와 고속 작업에 특화된 양팔, 비전 센서를 갖춘 머리로 구성되며 36개 이상의 자유도를 바탕으로 정밀한 양손 협동 작업이 가능하다.
이처럼 LG CNS는 로봇 파운데이션 모델(RFM), 운영·학습 플랫폼, 하드웨어를 아우르는 ‘풀스택 로봇전환(RX) 서비스’를 기반으로 실제 현장에 즉시 적용 가능한 휴머노이드 로봇 사업 모델 구축에 나선다. 이를 통해 피지컬 AI 상용화를 가속화하고 산업 현장의 패러다임 전환을 이끌겠다는 구상이다.
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