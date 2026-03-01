“화폐 속 인물 캐릭터 나왔어요”

  • 동아일보

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한국조폐공사 직원이 30일 서울 마포구 화폐제품판매관에서 화폐 등장 위인을 재해석한 캐릭터 ‘조팸스(JOFAMS)’를 들어 보였다. 국민대 학생들과 협업해 제작한 이번 캐릭터는 젊은 세대를 겨냥해 역사 속 위인을 현대적 감각으로 표현했다.

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김재명 기자 base@donga.com
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