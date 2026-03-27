한진관광, 대한항공 전세기로 돌로미티 하이킹 상품 출시

한진관광이 이탈리아 돌로미티 산맥을 중심으로 한 하이킹 여행 상품을 출시한다고 밝혔다. 대한항공 직항 전세기를 이용하고 출발 일정은 6월 24일과 7월 1일 두 차례다. 전문 산악가이드가 동행한다고 한다.
돌로미티는 이탈리아 북부 알프스에 위치한 석회암 지대로 면적은 약 1만5943㎢다. 해발 2000m 이상 산악 지형이 이어져 있다고 한다.
일정에는 알페 디 시우시가 포함된다고 한다. 초원과 암벽 지형이 결합된 지역이다. 세체다는 능선 조망 코스로 케이블카로 이동하며 라가주오이는 해발 2835m 지점까지 케이블카로 접근 가능하다고 한다.
친퀘토리는 수직 암석 지형이 형성된 지역이며 트레치메 디 라바레도는 세 개 봉우리로 구성된 지역이라고 한다.
이탈리아 도시 일정도 포함된다고 한다. 베로나에서는 줄리엣의 집과 원형 경기장을 방문하며, 토스카나 지역에서는 발도르차 평원과 피렌체를 포함한다. 시르미오네, 친퀘테레 등도 일정에 포함된다고 한다.
한진관광은 자연 경관과 도시 관광을 결합한 일정으로 구성했다고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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