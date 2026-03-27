보가9, 카니발 하이리무진 좌석 구조 개선…2·3열 통합 전동 레일 시스템 적용

카니발 하이리무진 기반 특장 브랜드 보가9을 운영하는 ㈜보가는 2열과 3열 좌석을 하나의 전동 레일로 연결한 통합 좌석 시스템을 ‘보가9 베가(VEGA)’ 라인업에 적용했다고 밝혔다. 이번 구조는 카니발 하이리무진 실내 좌석 배치를 전동 방식으로 조정할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
기존 카니발 하이리무진 모델은 2열과 3열 좌석을 각각 별도의 방식으로 이동해야 하는 구조였다. 이에 따라 좌석 배치를 변경할 때 조작 과정이 복잡하다는 의견이 제기되기도 했다. 보가는 이러한 카니발 하이리무진 구조적 한계를 개선하기 위해 두 좌석을 하나의 전동 레일 위에서 독립적으로 이동할 수 있도록 설계했다.
이 시스템을 통해 탑승 인원이나 사용 목적에 맞춰 좌석 간 간격을 조정할 수 있으며, 3열 레그룸도 기존 대비 약 15cm 확대됐다. 좌석에는 전용 프리미엄 가죽 의전 시트가 적용됐고 3열까지 열선과 통풍 기능이 함께 제공된다. 또한 1열과 2열 좌석에는 마사지 기능이 추가돼 장시간 이동 환경을 고려한 구성이 반영됐다.
보가9 베가 라인은 보가9 베가 S, 보가9 베가 하이, 보가9 베가 로우 등으로 구성된다. 베가 S에는 PC 기반 멀티미디어 시스템과 55인치 천장형 디스플레이가 적용됐으며, 베가 하이는 스마트 TV 기반 미디어 시스템과 전용 오디오 구성을 갖췄다. 베가 로우는 전고를 낮춘 구조를 적용해 차량 외형 높이를 조정한 모델이다.
이와 함께 모든 모델에는 세라믹 플로어 소재가 적용되며 우드, 화이트 대리석, 블랙 대리석 등 바닥 마감 선택이 가능하다. 전동 시트에는 끼임 방지 센서가 탑재됐고 2열 회전 시트는 낮은 착좌고 설계를 적용해 승하차 편의성을 고려했다.
보가 관계자는 “이번 전동 통합 레일 시스템은 카니발 하이리무진 좌석 활용 구조를 확장하기 위한 기술 개발의 일환”이라며 “향후 다양한 차량 라인업에도 적용 범위를 확대할 계획”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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