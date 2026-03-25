우리은행, 이상 금융거래 탐지(FDS)에 AI 도입… “새로운 유형 금융사고까지 예방”

우리금융그룹 AX 전환 맞춰 AI 도입↑
우리은행은 금융사고 예방과 업무 자동화 일환으로 이상거래탐지시스템(FDS)에 인공지능(AI) 기술을 도입해 본격적으로 운영에 들어간다고 25일 밝혔다. AI 기반 검사시스템 고도화로 이상 거래에 의한 금융사고를 보다 효과적으로 예방한다는 취지다.
거래패턴 학습해 새로운 유형 금융사고 포착
필요한 정보 자동으로 찾아주는 AI 기능 도입
“업무 효율 극대화·생산적 금융 확대 기반 확보”
이번 시스템 고도화는 과거 사고 사례를 바탕으로 시나리오를 설정하던 기존 방식에서 벗어나 AI가 거래패턴을 스스로 학습하고 새로운 유형의 금융사고까지 포착하도록 설계된 것이 특징이라고 우리은행 측은 설명했다.
전체 금융거래 데이터를 기반으로 이상 징후를 선별하고 AI를 활용해 점검 데이터와 에비 시나리오를 자동 생성하는 개념이라고 한다. 생성된 시나리오는 정확성을 검증한 뒤 실제 점검에 적용된다. 일일점검을 통해 금융사고 예방 효과를 높일 것으로 기대하고 있다.
또한 스캔 이미지 등 비정형 데이터 분석 기능과 함께 방대한 검사 자료를 효율적으로 활용할 수 있도록 ‘검색 기반 생성 기술(RAG)’을 적용해 내부 통제 업무 효율성도 높였다고 한다. RAG는 필요한 정보를 자동으로 찾아 정리해 주는 AI 기술로 담당자가 자료를 확인하는 번거로움을 덜어주고 신속한 점검을 가능하게 한다고 우리은행 측은 전했다.
우리은행 관계자는 “AI 기술을 활용한 FDS 검사시스템 고도화를 통해 일일점검 범위를 확대해 에측하기 어려운 금융사고에 대해 선제적으로 대응할 수 있다”며 “우리금융그룹 AX 기반 경영 체계 전환 일환으로 내부 통제에 AI 기술을 적극 도입해 금융사고 예방에 노력할 것”이라고 말했다.
한편 우리금융은 AX 경영 전환을 추진하면서 내부 통제와 리스크관리 체계를 비롯해 전사에 AI 도입 확대를 꾀하고 있다. 업무 효율을 극대화하고 생산적 금융과 포용금융 확대를 위한 실행 여력을 지속 확보한다는 취지다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0