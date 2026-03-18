LG에너지솔루션, 북미 ESS 생산 거점 5곳으로 확대… “시장 선도 지위 강화”

LG에너지솔루션은 북미 에너지저장장치(ESS) 배터리 생산 거점을 5곳으로 확대하며 현지 시장 공략을 강화한다고 18일 밝혔다.
이번 확대는 GM과의 합작법인 얼티엄셀즈(Ultium Cells)가 미국 테네시 공장에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산 계획을 발표한 데 따른 것이다. LG에너지솔루션은 이를 계기로 급성장하는 북미 ESS 시장 대응에 속도를 낸다는 전략이다.
LG에너지솔루션은 이번 공장 전환을 통해 북미에서 총 5개의 ESS 생산 네트워크를 확보하게 됐다. 기존 미시간 홀랜드 공장과 랜싱 공장, 캐나다 넥스트스타 에너지 공장 등 단독 생산 거점에 더해, 얼티엄셀즈 테네시 공장과 오하이오 혼다 합작 공장까지 ESS 생산을 확대한다.
미시간 홀랜드 공장은 북미 최초의 대규모 ESS 배터리 양산 거점으로, 이미 안정적인 생산 체계를 구축해 주요 고객사에 공급을 진행하고 있다. 캐나다 넥스트스타 에너지 공장 역시 가동 초기부터 빠르게 수율을 안정화하며 단기간 내 생산 성과를 끌어올렸다.
미시간 랜싱 공장은 올해 상반기 ESS 배터리 양산에 돌입할 예정이며, 향후 파우치형과 각형 LFP 제품을 순차적으로 생산할 계획이다. 특히 해당 공장은 테슬라와의 대규모 공급 계약을 통해 수주 경쟁력을 입증한 바 있다.
또한 오하이오에 위치한 혼다와의 합작법인에서도 일부 전기차(EV) 배터리 생산라인을 ESS용으로 전환하는 방안이 논의되고 있다.
LG에너지솔루션은 이들 거점을 EV와 ESS 배터리를 동시에 생산하는 ‘복합 제조 기지’로 운영해 생산 유연성을 극대화한다는 방침이다. 이를 통해 시장 수요 변화에 따라 생산 포트폴리오를 신속하게 조정할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
북미 ESS 시장은 재생에너지 확대와 AI 데이터센터 전력 수요 증가로 빠르게 성장하고 있다. LG에너지솔루션은 이러한 흐름에 맞춰 글로벌 주요 기업들과 공급 계약을 체결하며 수주를 확대하고 있다.
LG에너지솔루션은 올해 말까지 ESS 생산능력을 글로벌 기준 60GWh 이상으로 확대하고 이 중 북미 비중을 50GWh 이상으로 끌어올린다는 계획이다.
LG에너지솔루션 관계자는 “북미 5대 복합 제조 거점 체계 구축을 기반으로 사업 성장을 가속화할 것”이라며 “ESS 분야에서 확보한 생산 경쟁력을 바탕으로 북미 시장에서 확고한 선도 지위를 강화해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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