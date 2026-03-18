삼성전자 “종합 AI 설루션 기업 입지 강화”… 반도체부터 가전·로봇까지 전 영역 AI 적용

삼성전자가 18일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 주주, 기관투자자, 경영진이 참석한 가운데 제57기 정기 주주총회를 개최하고 DS·DX 양 부문의 2026년 사업전략을 공개했다.
주주총회 의장을 맡은 전영현 대표이사 부회장은 “변화에 선제적으로 대응해 AI 기술 경쟁력을 확보하고 최고의 AI 제품과 서비스로 AI 전환기를 선도할 것”이라고 밝혔다.
전 부회장은 지난해 경영 성과를 돌아보며 “어려운 대내외 환경에도 불구하고 333조6000억 원이라는 사상 최대 매출을 달성했고 한국 기업 최초로 시가총액 1,000조원을 돌파했다”고 말했다. 이어 “현재에 안주하지 않고 AI 수요 대응을 위한 시설투자와 미래 기술 확보를 위한 연구개발비 투자도 지속하고 있다”고 강조했다.
주주가치 제고와 관련해서는 2025년 연간 정규 배당 9조8000억 원에 더해 1조3000억 원의 추가 배당을 지급할 예정이라고 밝혔다. 총 11조1000억 원 규모 배당으로 주주환원 의지를 재확인한 셈이다.
DS부문 전략의 핵심은 메모리·파운드리·로직·패키징을 아우르는 ‘종합 AI 반도체 솔루션 기업’으로의 도약이다.
전 부회장은 “로직부터 메모리, 파운드리, 패키징까지 원스톱 솔루션이 가능한 세계 유일의 반도체 회사”라고 강조하며, 이를 경쟁사와의 핵심 차별점으로 내세웠다. 메모리에서는 HBM4 등 AI·서버향 고부가가치 제품 중심으로 시장을 공략해 수익성을 극대화하는 동시에 투자 효율과 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화도 병행할 계획이다.
내부적으로는 최신 AI 기술과 인프라, 학습 데이터를 활용해 반도체 설계부터 R&D, 제조, 품질까지 전 생산 영역을 고도화해 개발 속도와 수율을 끌어올릴 방침이다.
파운드리는 이번 전략 발표에서 가장 강한 의지가 담긴 분야다. 삼성전자는 GAA(Gate-All-Around) 공정 리더십을 바탕으로 2나노 시대 기술 주도권 확보에 집중하고, 데이터센터와 로보틱스 등 다양한 AI 수요를 기반으로 선단 공정 사업을 집중 강화한다. 나아가 차별화 기술과 첨단 패키징을 아우르는 통합 솔루션으로 미래 사업 영역을 선도하고 차세대 성장 기반을 지속 확장한다는 구상이다. 시스템 LSI는 SoC 경쟁력 강화와 고화소 이미지센서 전략 고객 협력 확대, 고객 맞춤형 AI SoC 등 신규 사업 추진을 통해 미래 성장 동력을 확보할 방침이다.
DX부문은 AI를 혁신과 성장의 핵심 모멘텀으로 삼아 전 사업 영역을 재편한다. 노태문 DX부문장 사장은 불확실한 글로벌 환경에서도 빠른 시장 센싱과 시나리오별 대응 체계를 구축해 모든 제품과 서비스를 AI 기반으로 혁신하겠다고 밝혔다.
스마트폰은 강력한 하드웨어 경쟁력과 갤럭시 AI를 앞세워 ‘에이전틱(Agentic) AI폰’ 시대를 선도할 계획이다. 차세대 폼팩터 혁신과 세계 최초 프라이버시 디스플레이 적용 등 경쟁사를 압도하는 제품 경쟁력을 갖추는 동시에 갤럭시 AI 경험을 에코 디바이스로도 확장한다. 갤럭시 AI 탑재 기기는 스마트폰·워치·무선이어폰·노트PC를 포함해 2025년 4억대에서 2026년 8억대로 두 배 확대한다는 목표다.
TV·가전 사업도 AI 중심으로 전면 재편된다. 신규 TV 라인업 전체를 AI TV로 구성하고, ‘삼성 TV 플러스’의 콘텐츠 차별화와 광고 플랫폼 경쟁력을 강화해 서비스 사업을 주력으로 키운다. 가전은 AI 비전 기반의 식품 인식·관리 기능을 갖춘 비스포크 AI 패밀리허브, 에너지 절감 기술을 탑재한 비스포크 AI 콤보 등 맞춤형 AI 서비스로 고객의 일상을 지원하는 ‘홈 컴패니언(Home Companion)’ 전략을 추진한다.
지난해 인수한 플랙트그룹을 중심으로 AI 데이터센터 공조 시장도 공략하며, 하만은 AI를 적용한 지능형 콕핏 경험과 ADAS 역량을 앞세워 전장 분야 글로벌 리딩 업체로 성장을 이어간다.
신성장 동력으로는 로봇과 메드텍이 전면에 나섰다. 삼성전자는 로봇AI와 핸드 기술 등 핵심 경쟁력을 글로벌 최고 수준으로 끌어올리고 고정밀 작업이 가능한 제조용 휴머노이드 로봇을 자사 생산라인에 우선 도입할 계획이다. 이를 통해 축적한 데이터와 기술을 고도화해 고지능 다목적 휴머노이드로 발전시킨다는 구상이다.
메드텍 분야에서는 AI 기반 초음파 기기 R20, 저선량·고화질 엑스레이 기기 GM85 등 AI 정밀 의료 기술과 삼성 헬스 플랫폼의 건강관리 서비스를 연계해 개인 맞춤형 헬스케어 시대를 선도하겠다는 포부도 밝혔다.
이날 주총장에는 삼성전자의 미래 기술력을 직접 체험할 수 있는 전시 공간도 마련돼 눈길을 끌었다. 업계 최초로 양산 출하에 성공한 HBM4와 차세대 HBM4E, 1c D램 공정과 자체 파운드리 4나노 공정을 결합한 HBM4 웨이퍼와 3D 모형이 전시됐다. 2나노 GAA 웨이퍼, 첨단 패키징 기술을 적용한 I-Cube·X-Cube도 소개돼 주주들이 파운드리 경쟁력을 눈으로 확인할 수 있었다. 갤럭시 S26 울트라의 세계 최초 프라이버시 디스플레이와 갤럭시 Z 트라이폴드도 큰 관심을 모았으며 140형 미러 베젤 마이크로 LED와 투명 마이크로 LED 등 차세대 디스플레이 제품도 선보였다. 하만이 지난해 인수한 럭셔리 오디오 브랜드 B&W의 최고급 모델 노틸러스(Nautilus)도 전시됐다.
이날 안건으로는 정관 일부 변경, 재무제표 승인, 사내이사 김용관 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임, 이사 보수한도 승인, 자기주식 보유·처분 계획 승인 등 6개가 상정됐다.
안건 표결 이후에는 전영현 부회장과 노태문 사장이 각 부문 사업전략을 발표하고 CFO·CTO를 포함한 경영진 11명이 주주들의 질문에 직접 답하는 주주와의 대화 시간도 운영됐다. 아울러 장애인표준사업 자회사 희망별숲의 쿠키와 마들렌을 주주들에게 제공하고 발달장애인 하트하트오케스트라의 클래식 공연도 마련하는 등 주주친화 행사도 함께 진행했다. 전자투표와 온라인 생중계, 수어통역·점자책·영어 순차통역도 제공하면서 폭넓은 주주 참여를 이끌어냈다.
댓글 0