정부, 원유 위기경보 ‘주의’로 격상…비축유 조만간 방출

  • 동아일보

글자크기 설정

김정관 산업통상부 장관이 석유 최고가격제 시행 나흘째인 16일 오전 청주시 소재 자영 알뜰주유소를 방문해 탱크로리 입하를 하고 있다. (산업통상부 제공)
김정관 산업통상부 장관이 석유 최고가격제 시행 나흘째인 16일 오전 청주시 소재 자영 알뜰주유소를 방문해 탱크로리 입하를 하고 있다. (산업통상부 제공)
정부가 18일 오후 3시부로 원유에 대한 자원안보 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 올렸다. 중동 정세 불안으로 국제 유가가 오르고 원유 수급에 대한 우려가 커진 데 따른 것이다.

산업통상부는 18일 오후 3시부터 원유에 대한 자원안보 위기경보 단계를 ‘주의’로 격상한다고 밝혔다. 이번 조치는 이달 5일 ‘관심’ 경보 발령 이후 13일 만이다.

자원안보 위기경보는 관심-주의-경계-심각 4단계로 구분된다. 국가자원안보특별법 제23조에 따라 위기 상황의 심각성, 국민 생활과 국가 경제에 미치는 파급력 등을 종합적으로 고려해 결정된다.

산업부는 위기경보를 ‘주의’로 격상한 이유로 산유국 생산·수송시설 파괴 등 부분적 생산 차질, 수출 제한 발생 등 중동 주요 산유국 정세 불안 증가를 꼽았다. 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 석유 수송경로 불안정 확산, 사태 발생 이후 40% 내외의 유가 상승 등 국제 석유 시장 변동성 확대도 격상 요인으로 꼽았다.

정부는 국제에너지기구(IEA) 국제 공조에 따라 한국에 할당된 비축유 방출 계획을 조만간 구체화할 예정이다. 공급 확대 중심 대응에서 나아가 공공부문 에너지 절약 등 수요 관리 조치도 함께 추진할 계획이다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스