와이즈버즈-버블쉐어, DMS 2026에서 ‘제로 클릭 시대’ GEO 성공 전략 공개

디지털 마케팅 전문 기업 와이즈버즈(대표 최호준)가 오는 24일 국내 최대 규모 디지털 마케팅 컨퍼런스 ‘디지털 마케팅 서밋(DMS) 2026’에서 글로벌 스타트업 버블쉐어(대표 이수아)와 함께 AI 검색 시대의 새로운 마케팅 전략인 ’GEO(Generative Engine Optimization’를 주제로 공동 세션을 진행한다고 밝혔다. 24일부터 25일까지 이틀간 진행되는 디지털 마케팅 서밋은 올해로 11회를 맞은 행사로, 국내외 마케터와 브랜드 담당자, 광고 및 콘텐츠 업계 관계자들이 한자리에 모이는 아시아 대표 디지털 마케팅 행사다.
이번 세션은 ‘제로 클릭 시대? 살아남는 1%의 선택, GEO와 Paid Media 연계 검증 사례’라는 타이틀로 진행된다. AI 기술의 급격한 확산으로 사용자의 검색 패턴이 변화하고, 구글의 ‘AI Overview’ 및 네이버의 ‘AI Briefing’ 등 생성형 답변이 검색 결과 상단을 차지함에 따라, 기업들이 어떻게 대응해야 하는지에 대한 실질적인 해답을 제시할 예정이다.
양사는 이번 발표에서 와이즈버즈 및 자회사 애드이피션시의 주요 광고주인 헤이딜러, 코오롱스포츠, 락앤락의 성공 사례를 통해 버블쉐어의 독보적인 AI 가시성 측정 솔루션 ‘비비(VIVI)’가 창출하는 실무적 가치를 집중 조명한다. 특히 비비를 활용해 브랜드의 AI 검색 노출도(Mention Rate)와 경쟁사 대비 점유율(SOV)을 데이터로 정밀 진단하고, 이를 바탕으로 AI 환경에 최적화된 마케팅 로드맵을 제시할 예정이다.
버블쉐어 자체 솔루션 VIVI는 설정한 타겟 프롬프트 세트 내에서 자사 또는 경쟁 브랜드가 얼마나 언급되는지, 언급되는 내용이 어떤 콘텐츠에서 인용되었는지 등에 대한 데이터를 제공하며 일간, 주간, 월간 등 다양한 주기 기반으로 관련 지표들의 증감을 모니터링할 수 있도록 지원하고 있다. 지표 모니터링을 넘어, 비비를 통해 발견한 인사이트 기반의 메세지 제안을 유료 매체(Paid Media) 전략에 즉각 반영하는 ‘풀스택(Full Stack)’ 협업 모델도 소개된다. AI 엔진의 답변 알고리즘을 분석해 도출한 최적의 키워드와 메시지를 광고 카피 및 랜딩 페이지에 전략적으로 배치함으로써, 실제 클릭률(CTR)과 전환 성과를 비약적으로 개선한 검증 데이터가 이번 세션의 하이라이트가 될 전망이다.
와이즈버즈 최호준 대표는 “검색 패러다임이 다변화하며 기존 SEO(검색 엔진 최적화)를 넘어선 GEO의 중요성이 커지고 있다”며 “이번 DMS 세션을 통해 광고주들이 AI 검색 환경에서도 고객 접점을 확대하고 실질적인 광고 성과를 창출할 수 있는 구체적인 로드맵을 확인할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이어 버블쉐어 이수아 대표는 “버블쉐어는 언어의 장벽 없는 콘텐츠 마케팅을 미션으로 브랜드가 모든 검색 행태에서 발견될 수 있도록 지원하고 있다”며 “와이즈버즈의 정교한 미디어 운영 능력과 버블쉐어의 GEO 기술력이 결합된 시너지 사례를 기대해 달라”고 전했다.
한편, 와이즈버즈와 버블쉐어의 공동 세션에 대한 자세한 정보는 ‘디지털 마케팅 서밋 2026’ 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
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