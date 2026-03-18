환승 승객은 추가 운임없이 말레이시아 여행 만끽

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 항공사 부문
말레이시아항공이 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 항공사 부문에서 대상을 차지하며 최고의 이용자 만족도를 드러냈다. 국제 여행 수요가 빠르게 회복되면서 이동 과정 자체를 여행 경험의 일부로 여기는 여행자들이 늘고 있다.
말레이시아항공(Malaysia Airlines)
이러한 흐름 속에서 말레이시아항공은 쿠알라룸푸르 국제공항(KLIA)을 중심으로 한 허브 네트워크를 통해 아시아와 글로벌 주요 도시를 이어주는 매력적인 선택지로 주목받고 있다.
글로벌 항공 동맹인 ‘원월드(oneworld)’의 일원인 말레이시아항공은 전 세계 170개 지역, 900개 이상의 목적지를 연결하는 네트워크를 구축하고 있다. 하루 최대 4만 명의 승객이 이 네트워크를 이용하며 말레이시아항공 특유의 따뜻하고 세심한 서비스 철학인 ‘말레이시아 환대(Malaysian Hospitality)’를 경험하고 있다.
현재 호주와 뉴질랜드 노선에 주당 최대 78편, 인도 노선에 주당 92편을 운항하고 있다.
동남아시아와 아시아 지역에서는 말레이시아 국내선 주당 416편과 자매 항공사 파이어플라이(Firefly) 노선을 포함해 아세안 지역에 주당 355편의 연결편을 제공한다.
한국 출발 승객 역시 쿠알라룸푸르를 경유해 동남아시아 휴양지뿐 아니라 오세아니아와 남아시아까지 편리하게 이동할 수 있다.
‘보너스 사이드 트립(Bonus Side Trip)’ 프로그램을 통해 환승 승객은 추가 운임 없이 세금만 부담하고 말레이시아 국내 8개 도시 중 한 곳을 방문할 수 있다. 장거리 여행의 편안함을 위해 A330neo 항공기를 도입하며 기내 서비스 개선도 이어가고 있다.
말레이시아항공은 2025 스카이트랙스 세계 항공 어워드에서 ‘세계 최고 객실승무원(World’s Best Cabin Crew)’ 8위, ‘최고의 이코노미클래스 항공 좌석(Best Economy Class Airline Seats)’ 10위에 선정되며 글로벌 항공사로서의 경쟁력을 인정받았다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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