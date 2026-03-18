‘100년 인생’ 소중한 자산과 가치를 지키는 토털 솔루션

하나은행의 ‘하나 리빙트러스트’가 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 유언대용신탁 부문 대상에 선정됐다.
하나은행은 2010년 금융권 최초로 유언대용신탁 브랜드 하나 리빙트러스트를 출시해 16년간 축적된 노하우를 바탕으로 자산 승계 서비스를 제공해 왔다.
유언대용신탁은 고객이 금융회사에 자산을 맡기고, 생전에 재산을 관리받으며, 사후에는 지정한 수익자에게 재산을 이전할 수 있도록 설계된 상속 플랜이다.
하나은행 리빙트러스트 컨설팅부는 신탁·세무·법률·부동산 전문가들이 참여해 1대1 맞춤형 신탁 설계와 상속·증여 컨설팅을 제공한다. 치매 안심 신탁, 부동산 관리·처분 신탁, 장애인 신탁 등 다양한 상품을 통해 생활 금융 전반에 걸친 솔루션을 제공한다. 최근에는 ESG 금융 일환으로 기부 신탁과 유산 기부 프로그램을 통해 사회공헌 활동도 펼치고 있다. 하나은행은 자산 관리부터 상속 집행, 유산 정리까지 원스톱으로 제공하는 ‘유산정리서비스’를 통해 토털 자산 승계 서비스를 강화하고 있다.
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