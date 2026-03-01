미국行 유류할증료 내달 30만원, 한달새 3배 이상 올라

중동전쟁發 유가-환율 급등 여파
미국과 이란 전쟁으로 국제유가와 환율이 오르면서 4월부터 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 이달 대비 최대 3배 이상으로 상승할 예정이다. 항공업계에선 5월에도 유류할증료 추가 상승이 불가피할 것으로 보고 있다.
中-日 등 단거리도 1만→4만원대로
업계 “5월에도 추가 인상 불가피”
16일 항공업계에 따르면 대한항공은 국제선 유류할증료를 최소 4만2000원∼최대 30만3000원까지 받기로 했다. 미국 뉴욕과 댈러스, 보스턴, 시카고, 애틀랜타 등 장거리 노선의 유류할증료는 30만3000원이다. 3월 유류할증료 9만9000원의 3배가 넘는 것으로, 한 달 만에 20만 원이 넘게 뛰었다.
아시아나항공은 다음 달 1일부터 미국 로스앤젤레스와 뉴욕, 프랑스 파리 등 장거리 노선에 적용하는 유류할증료를 최대 25만1900원으로 결정했다.
단거리 역시 상황은 비슷하다. 대한항공과 아시아나항공은 이달 일본 후쿠오카와 중국 옌타이 등 단거리에서 편도 기준 각각 1만3500원, 1만4600원의 유류할증료를 부과했었다. 그러나 다음 달에는 대한항공은 4만2000원, 아시아나항공은 4만3900원을 적용할 예정이다.
이는 4월 유류할증료 기준이 되는 올해 2월 16일∼3월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 33단계 중 18단계로 뛰었기 때문에 발생한 일이다. 3월 적용되던 6단계에서 한 달 만에 12단계가 뛰어올랐다. 2016년 현행 유류할증료 체계 도입 이후 한 달 사이 가장 큰 폭으로 뛰어오른 수치다.
유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가 부과하는 금액이다. 각 회사가 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다. 승객들이 내는 항공 운임에 반영이 되기 때문에, 유류할증료가 오르면 승객 부담이 커진다. 항공업계 관계자는 “5월에는 유류할증료가 더 오를 수밖에 없을 것”이라고 전했다.
변종국 기자 bjk@donga.com
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