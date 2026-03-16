‘주사 효과 길게’ …삼성바이오에피스, 비만약 승부수 띄웠다

지투지바이오와 장기지속형 치료제 공동개발
200억 전환사채 투자…3사 시너지 극대화
세계적으로 비만치료제 수요가 폭발적으로 늘어나는 가운데 삼성바이오에피스가 차세대 비만치료제 개발에 뛰어들었다. 투약 편의성을 획기적으로 높여 글로벌 비만약 시장의 판도를 바꾸겠다는 전략이다.
삼성에피스홀딩스 자회사인 삼성바이오에피스·에피스넥스랩은 장기 지속형 주사제 전문기업 지투지바이오와 비만치료제 공동 연구 및 라이선스 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 바이오의약품 개발사 삼성바이오에피스, 바이오 기술 플랫폼 전문 기업 에피스넥스랩, 지투지바이오가 참여한 3자 계약이다.
이번 협력은 지투지바이오가 보유한 ‘미세구체(microsphere) 기반 약물 전달 기술’을 활용해 한 번 투여로 약효가 오래 유지되는 ‘장기 지속형 약물 전달 플랫폼’을 확보하는 것이다. 머리카락 굵기보다 작은 미세 입자 안에 약물을 담아 체내에서 천천히 방출시키는 기술로, 기존처럼 자주 주사를 맞아야 하는 부담을 없앨 수 있다.
계약에 따라 삼성바이오에피스는 지투지바이오의 파이프라인 중 세마글루타이드 성분 비만치료제를 포함한 2종에 대해 독점 개발권과 상업화 권리를 확보했다. 에피스넥스랩은 지투지바이오와 플랫폼 구축을 위한 공동 연구를 수행하며, 양사는 신약후보 물질 3종을 추가 개발할 수 있는 우선협상권도 얻었다.
같은 날 삼성에피스홀딩스는 지투지바이오가 발행하는 200억 원 규모 전환사채(CB)에 투자해 재무적 협력도 다졌다. 이번 3사 협력은 투약 주기를 대폭 늘린 차세대 비만 신약의 상용화를 앞당길 수 있다는 점에서 업계의 주목을 받는다. 삼성의 자본·임상 역량과 유망 벤처의 혁신 기술이 결합해 강력한 시너지를 낼 것으로 보인다.
김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 “이번 계약은 지주회사 체제에서 각 사의 시너지를 극대화한 오픈 이노베이션 전략의 대표적 사례”라고 말했다.
김재형 기자 monami@donga.com
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