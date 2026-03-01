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하나금융, 英SC그룹과 업무협약… 글로벌 사업-디지털 자산 협력
동아일보
입력
2026-03-16 00:30
2026년 3월 16일 00시 30분
주현우 기자
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13일 서울 중구 하나은행 본점에서 열린 업무협약식에서 함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽)과 빌 윈터스 스탠다드차타드(SC)그룹 회장이 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹 제공
하나금융그룹은 영국 스탠다드차타드(SC)그룹과 글로벌 사업 및 디지털 자산 분야 협력을 위한 업무협약을 맺었다고 15일 밝혔다. 양 사는 강력한 해외 네트워크를 바탕으로 투자은행(IB), 자금시장, 외국환 등에서 협업을 강화하기로 했다.
함영주 하나금융그룹 회장은 “하나금융과 SC가 보유하고 있는 폭넓은 글로벌 네트워크와 다양한 금융 노하우의 파트너십은 글로벌 금융 분야에서 강력한 경쟁력이 될 것”이라고 말했다.
빌 윈터스 SC그룹 회장은 “한국은 아시아 금융 핵심 허브로, 글로벌 시장에 강한 하나금융그룹과의 협력이 글로벌 네트워크 사업의 중요한 이정표가 될 것”이라고 전했다.
#하나금융그룹
#스탠다드차타드
#해외 네트워크
#글로벌 사업
#업무협약
#디지털 자산
#금융 협력
주현우 기자 woojoo@donga.com
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