잠실 20분-종각역 30분대… 구리 첫 3000가구 초대형 단지

[화제의 분양현장]
구리역 하이니티 리버파크
단지에서 직선 800m에 구리역… 백화점-영화관-시장 도보 이용
한강까지 자전거로 10분 거리
DL이앤씨 등 메이저 3곳이 합작… 지하 6층∼지상 35층 3022가구
29∼110㎡ 1530가구 일반 분양

구리역 하이니티 리버파크는 단지 중앙에서 직선거리 800m 내에 지하철 8호선·경의중앙선 환승역인 구리역이 위치해 있어 도보로 이용할 수 있다. ‘구리역 하이니티 리버파크’ 조감도. DL이앤씨 제공
DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄이 경기 구리시 수택동 일대에 선보이는 ‘구리역 하이니티 리버파크’를 분양 중이다. 구리시 최초의 3000가구 이상 초대형 단지로 공급돼 수요자들의 많은 기대를 모은다.

수택E구역 주택재개발정비사업을 통해 조성하는 이 단지는 지하 6층∼지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동, 주상복합 2개 동), 총 3022가구 규모다. 이 가운데 전용면적 29∼110㎡ 1530가구를 일반분양으로 공급한다. 전용면적별로는 △29㎡ 146가구 △38㎡ 29가구 △44㎡ 141가구 △59㎡A 397가구 △59㎡B 187가구 △59㎡C 365가구 △77㎡ 20가구 △84㎡ 186가구 △110㎡ 59가구다.

‘구리역 하이니티 리버파크’ 단지 투시도.
서울 잠실까지 20분대 직주 근접… 풍부한 인프라 갖춰

구리역 하이니티 리버파크는 단지 중앙에서 직선거리 800m 내에 지하철 8호선·경의중앙선 환승역인 구리역이 위치해 있어 도보로 이용할 수 있다. 네이버 지도 기준으로 잠실역 20분대, 삼성역·봉은사역·종각역 30분대라는 탁월한 서울 접근성이 강점이다. 또한 수도권제1순환고속도로와 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등을 통해 서울 및 수도권 일대로 편리하게 이동할 수 있다.

단지는 구리 도심권에 위치해 있어 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 롯데백화점, CGV, 구리전통시장을 도보로 이용 가능하며 이마트와 롯데아울렛, 롯데마트, 롯데시네마 등 쇼핑·문화시설도 가깝다.

반경 1㎞ 내에 구리초, 수택초, 토평중·고, 구리여중·고 등 초중고교가 밀집해 있다. 단지 안에 유치원 및 국공립 어린이집이 예정돼 있으며 수택동 학원가 역시 도보 거리에 있어 우수한 교육 여건을 갖췄다.

왕숙천 둘레길 따라 한강… 주변 개발로 미래 가치 높아

어린이 놀이터.
단지는 바로 앞 왕숙천 둘레길을 따라 한강까지 자전거로 10분대 접근이 가능해 한강 생활권을 누릴 수 있다. 단지 옆 검배근린공원, 인창천 생태하천(2025년 착공), 장자호수공원, 구리시립체육공원 등 다수의 공원이 위치한다. 특히 수영장과 다목적체육관, 평생학습관 등이 마련된 검배체육문화센터가 단지와 인접해 편리하게 이용할 수 있다.

주변 개발에 따른 미래 가치도 주목된다. 국토교통부에 따르면 구리토평2지구는 2029년 착공을 목표로 약 275만 ㎡ 부지에 약 2만2000가구가 공급될 예정이다.

구리토평2지구 조성이 완료되면 구리시에는 수택E구역(3022가구), 수택동 재개발(약 7000가구), 토평지구(약 1만4000가구)와 함께 구리역에서 한강을 잇는 약 4만6000가구의 메가타운이 형성될 전망이다.

3대 메이저 컨소시엄… 차별화된 혁신 설계-검증된 품질력

구리역 하이니티 리버파크는 DL이앤씨, GS건설, SK에코플랜트의 합작으로 지어지는 만큼 차별화된 혁신 설계와 검증된 품질력을 입주민에게 선사할 예정이다. 최근 높은 희소성으로 주목받는 전용 29∼38㎡의 초소형 가구를 공급한다. 또한 전용 74㎡ 이상 전 주택형에 현관 팬트리와 안방 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 제공한다.

드포엠 카페.
커뮤니티 시설도 다채롭다. 피트니스센터부터 실내 골프연습장, 사우나, 커뮤니티라운지, 라운지카페, 게스트하우스, 스터디라운지, 프라이빗 오피스룸 등 주요 시설들이 단지별로 상이하게 조성될 예정이다.

분양 관계자는 “구리역 하이니티 리버파크는 서울 접근성이 높은 직주 근접 입지에 구리시 최초의 3000가구 이상 초대형 단지라는 상징성이 더해진 단지”라며 “향후 조성될 약 4만6000가구 규모 메가타운의 선발 주자로 서울 인접 지역에 내 집 마련을 계획하는 수요자의 많은 관심이 기대된다”고 말했다.

구리역 하이니티 리버파크의 주택전시관은 구리시 수택동 현장 부지에 마련될 예정이다.

전용 50㎡ 이하 주택형의 경우 1차 계약금 1000만 원 정액제를 제공해 수요자들의 초기 자금 마련 부담을 덜었다. 전매 제한은 1년이며 재당첨 제한이나 거주 의무 기간이 없다. 특히 서울과 인접한 수도권 비규제지역인 만큼 상대적으로 대출 등 진입장벽이 낮다.

조선희 기자 hee3110@donga.com
