잠실 20분-종각역 30분대… 구리 첫 3000가구 초대형 단지

구리역 하이니티 리버파크
단지에서 직선 800m에 구리역… 백화점-영화관-시장 도보 이용
한강까지 자전거로 10분 거리
DL이앤씨 등 메이저 3곳이 합작… 지하 6층∼지상 35층 3022가구
29∼110㎡ 1530가구 일반 분양
DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄이 경기 구리시 수택동 일대에 선보이는 ‘구리역 하이니티 리버파크’를 분양 중이다. 구리시 최초의 3000가구 이상 초대형 단지로 공급돼 수요자들의 많은 기대를 모은다.
수택E구역 주택재개발정비사업을 통해 조성하는 이 단지는 지하 6층∼지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동, 주상복합 2개 동), 총 3022가구 규모다. 이 가운데 전용면적 29∼110㎡ 1530가구를 일반분양으로 공급한다. 전용면적별로는 △29㎡ 146가구 △38㎡ 29가구 △44㎡ 141가구 △59㎡A 397가구 △59㎡B 187가구 △59㎡C 365가구 △77㎡ 20가구 △84㎡ 186가구 △110㎡ 59가구다.
서울 잠실까지 20분대 직주 근접… 풍부한 인프라 갖춰
구리역 하이니티 리버파크는 단지 중앙에서 직선거리 800m 내에 지하철 8호선·경의중앙선 환승역인 구리역이 위치해 있어 도보로 이용할 수 있다. 네이버 지도 기준으로 잠실역 20분대, 삼성역·봉은사역·종각역 30분대라는 탁월한 서울 접근성이 강점이다. 또한 수도권제1순환고속도로와 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등을 통해 서울 및 수도권 일대로 편리하게 이동할 수 있다.
단지는 구리 도심권에 위치해 있어 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 롯데백화점, CGV, 구리전통시장을 도보로 이용 가능하며 이마트와 롯데아울렛, 롯데마트, 롯데시네마 등 쇼핑·문화시설도 가깝다.
반경 1㎞ 내에 구리초, 수택초, 토평중·고, 구리여중·고 등 초중고교가 밀집해 있다. 단지 안에 유치원 및 국공립 어린이집이 예정돼 있으며 수택동 학원가 역시 도보 거리에 있어 우수한 교육 여건을 갖췄다. 왕숙천 둘레길 따라 한강… 주변 개발로 미래 가치 높아
단지는 바로 앞 왕숙천 둘레길을 따라 한강까지 자전거로 10분대 접근이 가능해 한강 생활권을 누릴 수 있다. 단지 옆 검배근린공원, 인창천 생태하천(2025년 착공), 장자호수공원, 구리시립체육공원 등 다수의 공원이 위치한다. 특히 수영장과 다목적체육관, 평생학습관 등이 마련된 검배체육문화센터가 단지와 인접해 편리하게 이용할 수 있다.
주변 개발에 따른 미래 가치도 주목된다. 국토교통부에 따르면 구리토평2지구는 2029년 착공을 목표로 약 275만 ㎡ 부지에 약 2만2000가구가 공급될 예정이다.
구리토평2지구 조성이 완료되면 구리시에는 수택E구역(3022가구), 수택동 재개발(약 7000가구), 토평지구(약 1만4000가구)와 함께 구리역에서 한강을 잇는 약 4만6000가구의 메가타운이 형성될 전망이다.
3대 메이저 컨소시엄… 차별화된 혁신 설계-검증된 품질력
구리역 하이니티 리버파크는 DL이앤씨, GS건설, SK에코플랜트의 합작으로 지어지는 만큼 차별화된 혁신 설계와 검증된 품질력을 입주민에게 선사할 예정이다. 최근 높은 희소성으로 주목받는 전용 29∼38㎡의 초소형 가구를 공급한다. 또한 전용 74㎡ 이상 전 주택형에 현관 팬트리와 안방 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 제공한다.
커뮤니티 시설도 다채롭다. 피트니스센터부터 실내 골프연습장, 사우나, 커뮤니티라운지, 라운지카페, 게스트하우스, 스터디라운지, 프라이빗 오피스룸 등 주요 시설들이 단지별로 상이하게 조성될 예정이다.
분양 관계자는 “구리역 하이니티 리버파크는 서울 접근성이 높은 직주 근접 입지에 구리시 최초의 3000가구 이상 초대형 단지라는 상징성이 더해진 단지”라며 “향후 조성될 약 4만6000가구 규모 메가타운의 선발 주자로 서울 인접 지역에 내 집 마련을 계획하는 수요자의 많은 관심이 기대된다”고 말했다.
구리역 하이니티 리버파크의 주택전시관은 구리시 수택동 현장 부지에 마련될 예정이다.
전용 50㎡ 이하 주택형의 경우 1차 계약금 1000만 원 정액제를 제공해 수요자들의 초기 자금 마련 부담을 덜었다. 전매 제한은 1년이며 재당첨 제한이나 거주 의무 기간이 없다. 특히 서울과 인접한 수도권 비규제지역인 만큼 상대적으로 대출 등 진입장벽이 낮다.
