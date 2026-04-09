휴전 합의후 유가 100달러 밑으로…오늘 ‘3차 석유 최고가격’ 발표

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 9일 “10일 0시부터 적용될 3차 석유 최고가격은 국제유가 상승 추이와 국민 부담을 종합적으로 고려해 관계 부처 협의를 거쳐 오후 7시에 발표할 예정”이라고 밝혔다.
구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’ 6차 회의를 주재하며 이같이 말했다.
이어 “정유업계와 주유소의 적극적 협조 덕분에 최고가격제가 유류비 부담을 경감하고 급격한 물류비 상승을 방어하는 안전망 역할을 충실히 수행하고 있다”며 “정부도 공정한 시장 거래관행 정착과 상생협력 확산을 위해 총력을 다해 지원하겠다”고 했다.
정부는 TF 회의에서 3차 석유 최고가격제 지정 방안을 논의했다. 앞서 정부는 지난달 2차 석유 최고가격제 단가를 휘발유 1934원, 경유 1923원으로 결정했다.
전날 미국과 이란이 ‘2주 휴전’에 합의하면서 국제유가가 장중 15%가량 하락해 배럴당 100달러 밑으로 하락했다.
구 부총리는 중동 사태와 관련해 “높은 대외 불확실성이 지속되고 있지만 정부는 긴장감을 늦추지 않고 대내외 거시경제 안정에 총력을 기울이는 한편 민생밀접 품목의 유통구조 개선, 업계 애로해소, 공정한 시장질서 확립 등 민생부담을 줄이는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
아울러 휴전 이후 금융·외환시장 변동성이 다소 완화됐다고 진단했다. 구 부총리는 “세계국채지수(WGBI) 편입 등 영향으로 외국계 투자자들이 국고채 46억 달러를 순매수했다. 국내시장 복귀계좌(RIA)도 11만4000개가 신규로 개설됐다”며 “이달 중 ‘국민연금 뉴프레임워크’도 발표되면 외환수급 개선세가 가속화될 전망”이라고 내다봤다.
이날 회의에선 △중동전쟁 관련 품목별 가격동향 점검 및 대응 △PC·노트북 가격동향 및 대응방향 △기본통신권 보장을 위한 통신3사의 요금제 개편방향 △학원 교습비 관리 강화 방안 등도 논의됐다.
구 부총리는 중동전쟁 관련 품목별 가격동향과 관련해 “의료 필수품에 대한 원료 우선공급, 공사 발주 시기 조정 등 건설자재 수급 조절, 주요 농축수산물 최대 50% 할인지원 등 핵심 품목에 대한 가격 및 수급안정에 최선을 다하겠다”고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0