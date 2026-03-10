서금원･신복위 ‘공공의료’ 연계…취약계층 금융·의료 사각지대 해소한다

이르면 7월부터 서민금융진흥원과 신용회복위원회 이용자는 공공의료기관의 상담과 지원을 받기가 더 수월해진다. 국립중앙의료원･국립암센터를 이용하는 취약계층도 서민 금융, 채무 조정 상담을 요청하면 손쉽게 서민금융통합지원센터를 안내받게 된다.
서민금융진흥원과 신용회복위원회는 국립중앙의료원, 국립암센터와 정책 서민금융-공공의료 복합지원 협업체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이번 협약은 취약계층이 지원의 사각지대로 남지 않도록 금융･고용･복지 복합지원에 더해 공공의료까지 연계 분야를 확대하기 위해 마련됐다. 이는 지난해 12월 금융 당국이 발표한 ‘2026 복합지원 업무계획’에 따른 후속 조치다.
서금원, 국립중앙의료원 등 협약기관은 정책 서민금융-공공의료 상호 제도 안내, 정책 서민금융-공공의료 연계를 통해 취약계층 맞춤형 복합지원 강화, 상호 교육 및 홍보 등을 함께 하기로 했다.
이는 금융위원회와 보건복지부 등 관계 부처 및 산하 공공기관이 서민·취약계층이 질병으로 무너지지 않고 회복 후 다시 일어설 수 있도록 지원하는 협력 사례다. 협약 기관 간 전산 연계 등을 거쳐 7월 중 정식으로 서비스를 시작한다.
서금원과 신복위는 올해 중 공공의료뿐만 아니라 소상공인 지원제도, 노후 준비 재무 상담 등 서민·취약계층을 위한 복합지원 상담 및 연계 분야를 확대해 나갈 예정이다.
김은경 서금원 원장 겸 신복위 위원장은 “금융과 의료부문에서 국민기본권을 보호하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
