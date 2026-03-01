[단신]흥국생명, ‘유방암 재진단’ 최대 5회 보장 특약 출시 外

흥국생명이 유방암 재진단 시 최대 5회까지 보험금을 지급하는 신규 특약을 선보였다. 다섯번받는유방암진단특약은 최초 유방암 진단 시 1000만 원을 지급하고, 이후 1년의 경과기간이 지난 뒤 재진단될 경우에도 매회 1000만 원씩 최대 5회(5000만 원) 보장한다. 함께 출시된 유방암케어특약은 유방암 진단 후 유방 재건수술이나 유방 절제·보존 수술을 받을 경우 각각 1000만 원을 지급한다. 이번에 출시된 신규 특약은 ‘흥국생명 다사랑통합보험’ 등을 통해 가입할 수 있다.
■ 하나증권, ISA 출시 10주년 맞아 최대 3만원 혜택
하나증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 출시 10주년을 맞아 신규 가입자를 대상으로 최대 3만 원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다. 이번 이벤트는 중개형 ISA를 처음 개설한 투자자를 대상으로 한다. 하나증권 계좌를 처음 개설하는 투자자에게는 지원금 2만 원과 국내 주식 매수 쿠폰 1만 원을 각각 제공한다. ISA는 2016년 3월 도입된 절세형 통합 계좌로 국내 주식과 상장지수펀드(ETF) 등을 하나의 계좌에서 운용할 수 있다.
■ 케이뱅크, ‘ONE 체크카드 핑구 에디션’ 한정 출시
케이뱅크가 인기 애니메이션 캐릭터 ‘핑구’와 제휴한 ‘ONE 체크카드 핑구 에디션’ 5만 장을 한정 출시했다. 핑구는 남극의 꼬마 펭귄을 주인공으로 한 애니메이션이다. 최근 소셜네트워크서비스(SNS) 숏폼을 중심으로 유행하며 인기 캐릭터로 자리 잡았다. 케이뱅크 ONE체크카드는 토대리, 깜자, 침착맨, 월레스와 그로밋 등 앞서 다섯 차례의 한정 에디션을 진행해 연속 완판 행진을 이어 가고 있다. 전월 실적 조건, 연회비 없이 다양한 캐시백 혜택을 마음대로 골라 사용할 수 있으며 대중교통 캐시백 3000원 등 실용적인 혜택도 제공한다.
댓글 0