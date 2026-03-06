아워홈, ‘급이 다른 미식’ 캠페인 진행… “단체급식의 새로운 패러다임 제시”

아워홈은 ‘급이 다른 미식’ 브랜드 캠페인을 진행한다고 6일 밝혔다. 급식을 단순한 한 끼가 아닌 미식 경험으로 재정의하고, 표준화된 고품질 식음 서비스를 제공할 수 있도록 역량을 끌어올린다는 취지다.
아워홈은 캠페인의 일환으로 브랜드 캠페인 사이트를 개설하고 영상을 공개한다. 캠페인 영상은 ‘급식 연구소’를 콘셉트로 블루리본 서베이 인증 획득을 준비해온 셰프들의 이야기를 담았다. 영상은 아워홈 공식 유튜브 채널에서도 확인할 수 있다.
블루리본 레시피 개발에 참여한 셰프들의 전문 분야와 개성을 담은 영상 콘텐츠도 공개한다. 한식, 중식 등 각 분야에 특화된 셰프들의 강점과 조리 철학을 조명할 계획이다.
이와 함께 블루리본 인증 메뉴인 △불꽃제육볶음 △우연(牛軟)불고기 △속깊은 된장찌개는 9일부터 전국 구내식당에 순차적으로 제공된다. 일부 구내식당에서는 마스터 셰프가 직접 조리 퍼포먼스를 선보일 예정이다.
아워홈 관계자는 “블루리본 인증을 통해 단체급식에서도 수준 높은 미식을 구현할 수 있음을 입증했다”며 “이는 단순한 인증 획득을 넘어 맛과 품질에 대한 지속적인 투자와 연구의 성과”라고 말했다. 아워홈은 향후 블루리본 인증 메뉴 확대를 위해 지속적으로 레시피 개발에 나설 방침이다.
