동의대 창업보육센터 입주기업 오투랩, 부산시장 표창 수상

부산시 주관 리뷰 세미나서 유공자 포상
동의대학교 창업보육센터 입주기업인 ㈜오투랩(대표 이수경)은 지난 달 27일 부산시청에서 개최된 ‘CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나’에서 ‘팀 부산(TEAM BUSAN) 2기’ 우수사례 기업으로 소개돼 CES 참가 성과를 공유했으며, ‘CES 2026 통합부산관 운영 유공자 포상’으로 부산광역시장 표창을 수상했다고 밝혔다.
글로벌 성과 및 지역 산업 발전 공로 인정
부산광역시가 주최하고 부산경제진흥원이 주관한 이날 행사는 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 통합부산관 참가 기업들의 성과를 공유하고 글로벌 진출 전략을 확산하기 위해 마련됐다.
오투랩은 동의대학교 라이즈(RISE)사업단의 지원을 받아 CES 2026에 참가해 신체 균형 측정 및 AI 분석 솔루션을 선보였다. 이번 수상은 올해 처음 신설된 ‘CES 2026 통합부산관 운영 유공자 포상’으로 오투랩은 통합부산관 운영 지원과 ‘팀 부산’ 브랜드 가치 제고에 기여한 공로를 인정받았다.
오투랩은 전시 현장에서 미국 현지 유통기업 ‘세이프존(SAFE ZONE LLC)’과 업무협약(MOU)을 체결해 북미 시장 공략을 위한 기반을 확보했다. 또한 로스앤젤레스 소재 재활 클리닉 ‘마이바디스토리(My Body Story)’는 현장 테스트 후 오투랩의 신체 균형 분석 솔루션 ‘다이나믹 밸런스(Dynamic Balance)’의 도입을 결정했다.
오투랩은 오는 19일부터 서울 COEX에서 개최되는 ‘KIMES 2026(국제의료기기·병원설비전시회)’에 참가해 주력 제품군을 선보일 예정이다.
최근 ‘2026년 수출바우처 사업’ 지원 기업으로 최종 선정됨에 따라, CES에서 확보한 글로벌 네트워크와 정부 지원을 연계해 북미 시장은 물론 국내외 의료·재활 시장 확대에 적극 나설 계획이다.
이수경 대표는 “CES 2026을 통해 다이나믹 밸런스의 글로벌 경쟁력을 확인했다”며 “동의대학교 라이즈(RISE)사업단과 창업보육센터, 부산경제진흥원의 지원을 바탕으로 해외 시장 진출의 기반을 마련할 수 있었다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 부산을 기반으로 한 기술기업의 글로벌 성공 사례를 지속적으로 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
