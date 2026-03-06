2026 경기국제보트쇼 오늘(6일) 개막… 보트·낚시·캠핑·서핑 한자리에

고양 킨텍스 제1·2전시장서 개최… 국제 컨퍼런스·오픈 컨퍼런스 진행
VR 체험 등 참여형 프로그램 운영… 입문자·가족 관람객 접근성 확대
대한민국 해양레저 산업의 현재와 미래를 한눈에 볼 수 있는 ‘2026 경기국제보트쇼(KIBS 2026)’가 오늘(6일) 고양 킨텍스에서 개막했다.
해양수산부와 경기도가 공동 주최하는 이번 행사는 오늘(6일)부터 오는 8일까지 사흘간 킨텍스 제1·2전시장에서 열린다. 올해로 19회를 맞은 경기국제보트쇼는 킨텍스와 코트라, 한국해양레저산업협회, 한국마리나협회가 공동 주관하는 국내 최대 규모의 보트쇼이자 해양레저관광 전시회다.
올해 전시회는 보트 전시를 중심으로 낚시와 캠핑, 서핑 등 다양한 레저 콘텐츠를 한자리에서 선보이는 종합 레저 산업전 형태로 마련됐다. 경기국제보트쇼는 킨텍스 3·4·5홀에서 진행되며 2홀의 한국국제낚시박람회, 7·8홀의 캠핑앤피크닉페어와 동시에 열린다. 세 전시회를 합친 전시면적은 6만㎡가 넘는 규모로, 주최 측은 행사 기간 약 6만5000명의 관람객이 현장을 찾을 것으로 보고 있다.
전시장에는 OPS마린, 에스텍마린, 현대상공모터스 등 국내 해양레저 산업을 대표하는 200여 개 기업이 참가해 다양한 보트와 요트, 해양레저 장비와 기자재를 선보인다. 소형 모델부터 대형 레저 선박까지 다양한 제품이 전시돼 관람객들이 해양레저 산업의 흐름을 살펴볼 수 있다.
올해는 서핑 산업을 조명하는 ‘코리아 서프쇼(Korea Surf Show)’가 새롭게 마련됐다. 시흥 웨이브파크와 공동으로 진행되는 서프쇼에서는 서핑 장비 전시와 체험 프로그램, 교육 프로그램 등이 운영된다. 또한 여수와 군산 등 주요 지자체가 참여하는 ‘2026 해양관광전(KMTS)’도 함께 열려 해양레저를 관광과 결합한 다양한 콘텐츠를 소개한다.
관람객이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 다양하게 마련됐다. 어린이를 위한 에어 서프 바운스와 미니 호버보트 제작 체험, 해양 안전 VR 체험 등 가족 단위 방문객이 즐길 수 있는 프로그램이 운영된다. 이와 함께 수도권 주요 마리나를 직접 방문하는 현장 투어 프로그램과 전문가의 설명을 들으며 전시를 둘러보는 도슨트 투어, 관람객 참여형 경품 추첨 이벤트 등 다양한 참여 프로그램도 진행된다. 또한 서프쇼 DJ 공연, 제3회 사진공모전 수상작 전시, 해양레저 관련 저자 간담회 등 부대 행사도 마련됐다.
동시에 개최되는 한국국제낚시박람회는 올해 30주년을 맞아 AI 기술을 접목한 체험형 이벤트와 공식 캐릭터 ‘낚시왕 후코’를 선보인다. 캠핑앤피크닉페어 역시 캠핑·아웃도어·피크닉 관련 제품과 최신 캠핑 트렌드를 소개하며 가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 전시로 운영된다.
전시 기간에는 국제 컨퍼런스와 오픈 컨퍼런스도 진행된다. 국제 컨퍼런스는 6일 오후 3시부터 약 90분간 전시장 내 5홀 컨퍼런스장에서 열리며, 오픈 컨퍼런스는 7일부터 8일까지 이틀간 오전 11시부터 오후 5시까지 진행될 예정이다. 해양레저 산업에 관심 있는 일반인과 관계자 누구나 참여할 수 있다.
경기국제보트쇼는 현장에서 티켓 구매 후 입장할 수 있으며, 동시 개최 행사인 ‘캠핑&피크닉페어’ 관람객에게는 경기국제보트쇼 입장권 구매 시 60% 할인 혜택이 제공된다.
댓글 0