LG엔솔, 캐나다 넥스트스타 에너지 공장 준공…북미 ESS 거점 확보

LG에너지솔루션은 5일(현지 시간) 캐나다 온타리오주 윈저시에 위치한 넥스트스타 에너지 공장에서 준공식을 열었다고 6일 밝혔다.
넥스트스타 에너지는 캐나다 최초이자 유일한 대규모 배터리 제조시설이다. 공장 총면적은 약 39만㎡로 전기차 배터리뿐 아니라 인공지능(AI) 데이터센터와 대규모 전력망 등에 활용되는 에너지저장장치(ESS) 배터리 제품을 생산한다. 지난해 11월 셀 양산을 본격화했으며 현재까지 누적 100만개 이상의 배터리 셀을 생산했다.
넥스트스타 에너지에는 2022년 출범 이후 약 50억 캐나다달러(약 5조 원) 이상이 투자됐으며 현재까지 약 1300명의 직접 고용을 창출했다. 이 공장은 향후 생산 능력을 단계적으로 확대해 장기적으로 약 2500명 규모의 고용을 창출하는 것을 목표로 하고 있다.
당초 넥스트스타 에너지는 LG에너지솔루션과 스텔란티스와의 합작 법인이었으나, 지난 달 LG에너지솔루션이 스텔란티스가 보유하고 있던 지분 49%를 단돈 100달러(약 14만 원)에 인수하면서 LG에너지솔루션의 100% 자회사가 됐다.
LG에너지솔루션 관계자는 “넥스트스타 에너지는 전기차 배터리는 물론 빠르게 성장하는 북미 ESS 시장 수요를 대응해 나갈 북미 핵심 생산 거점”이라고 말했다.
