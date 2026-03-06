지엔피엔터프라이즈, 품질경영시스템 ISO 9001 인증 획득

데이터 기반 정보 서비스 품질 인정
지엔피엔터프라이즈(GNP Enterprise, 이하 지엔피)가 국제표준화기구(ISO)가 제정한 품질경영시스템 ISO 9001 인증을 획득하며 데이터 기반 정보 서비스 운영 체계의 우수성을 공식적으로 인정받았다고 밝혔다.
지엔피는 정보 분석과 시장 데이터 기반 인사이트 서비스를 제공하는 정보기술형 기업으로, 이번 인증을 통해 투자정보 콘텐츠 생산·분석·관리 및 서비스 운영 전반의 품질 관리 체계가 국제 기준에 부합함을 입증했다고 밝혔다.
ISO 9001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 품질경영 국제 인증으로, 기업의 서비스 제공 과정과 내부 관리 시스템이 체계적으로 운영되고 있는지를 평가해 부여되는 글로벌 표준이다.
그동안 지엔피는△데이터 기반 분석 프로세스 구축 △투자정보 콘텐츠 품질 관리 △서비스 운영 절차 표준화 등을 통해 정보 서비스의 신뢰성과 정확도를 높이기 위해 노력해 왔다. 특히 시장 데이터 분석과 정보 전달 과정에서 객관성과 체계성을 강화하는 데 집중하며 서비스 품질 고도화를 추진해왔다.
회사 관계자는 “이번 ISO 9001 인증은 서비스의 품질과 운영 프로세스가 국제 기준에 맞게 관리되고 있음을 인정받은 것”이라며 “앞으로도 데이터 기반 인사이트 제공과 서비스 품질 개선을 통해 투자자들에게 신뢰받는 정보 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.
