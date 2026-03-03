‘7주년’ 하이트진로 테라, ‘등번호 7번’ 손흥민 모델로 발탁

하이트진로가 ‘테라’의 출시 7주년을 맞아 손흥민을 신규 모델로 발탁했다고 3일 밝혔다.
테라는 이날 공개되는 TV광고를 시작으로 손흥민과 협업을 이어간다. 향후 후속 TV광고 시리즈, 에디션 출시, 브랜드 데이 운영 등 온·오프라인을 아우르는 캠페인을 전개해 나간다는 계획이다.
하이트진로는 테라가 7주년을 맞이한 만큼, 등번호 7번을 대표하는 손흥민의 협업으로 숫자 ‘7’의 상징성이 가져올 시너지를 기대하고 있다. 또한 현역에서 활동 중인 손흥민의 역동적 에너지가 브랜드 이미지와 부합한다는 점도 모델 선정의 주요 요인이라고 설명했다.
하이트진로 마케팅실 관계자는 “올해는 테라 출시 7주년을 맞아 그동안 쌓아온 소비자 신뢰를 바탕으로 새로운 도약이 필요한 전환점이다”며 “대한민국에서 7번을 대표하며 국민들의 신뢰를 받고 있는 손흥민 선수와의 시너지로 브랜드의 핵심 메시지를 온전히 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
