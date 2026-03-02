K메이크업에 한강 유람선까지…현대백화점, 업계 최초 외국인 대상 ‘서울 투어패스’ 출시

현대백화점이 국내외 여행 플랫폼과 함께 서울을 여행하는 외국인 관광객을 대상으로 한 투어패스를 선보이며 체험형 콘텐츠 고도화에 나선다.
현대백화점은 6일 클룩, 케이케이데이 등 투어 체험 상품 전문 온라인 플랫폼(OTA)과 협업해 외국인 대상 ‘여의도 패스’와 ‘K뷰티 패스’를 선보인다고 2일 밝혔다. 국내 유통업체가 OTA 플랫폼 안에서 외국인 관광객을 대상으로 관광형 패스를 기획해 선보이는 것은 이번이 처음이다.
여의도 패스는 한국식 메이크업 체험부터 한강 유람선, 여의도 열기구 등을 압축해 경험하도록 설계한 도심 체험 코스다. 이 코스에는 더현대 서울에 있는 맥, 헤라, 나스 등 뷰티 매장에서 메이크업을 받고 퍼스널컬러 상담을 진행하는 서비스가 포함돼 있다. 이와 함께 더현대 서울 쇼핑 할인과 구매 금액대별 사은품을 제공한다. 또 한강 유람선 ‘서울크루즈’와 열기구 ‘서울달’을 각각 15%, 10% 할인된 가격에 이용할 수 있다.
K뷰티 패스는 헤어와 메이크업 그리고 사진 촬영을 아우르는 코스다. 더현대 서울을 비롯해 압구정본점·무역센터점·신촌점·판교점·킨텍스점 등 현대백화점 6개 점포에 있는 미용실인 ‘준오헤어’와 ‘꾸아퍼스트’와 서울 청담동에 위치한 ‘제니하우스’에서 한국식 헤어 스타일링과 메이크업을 10% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 또 이색 증명 사진관으로 인기몰이 중인 ‘시현하다’의 강남·성수·당산·홍대점 10% 할인 혜택도 제공한다.
클룩 등 OTA 플랫폼에 접속해 여의도 패스 또는 K뷰티 패스를 선택하면 모바일 이용권이 발급된다. 이용자는 안내에 따라 H포인트 글로벌 애플리케이션을 다운로드하고 회원 가입 후 프로모션 코드를 입력하면 쿠폰함에 각 투어패스에 포함된 무료 체험 이용권과 할인 쿠폰이 자동으로 발급돼 바로 사용할 수 있다.
현대백화점이 OTA 플랫폼과 손잡고 한국 여행 코스 만들기에 나선 것은 최근 방한 외국인들의 관광 트렌드 변화에 발빠르게 대응하기 위해서다. 앞서 현대백화점은 인천국제공항공사, 한국방문의해위원회와 함께 환승 시간동안 더현대 서울에서 쇼핑과 미식을 경험하는 ‘K컬처 환승투어’를 운영한 바 있다. 5월에는 더현대 서울 6층에 외국인 대상 팝업 공간 ‘라이브 서울’을 열고 K뷰티 브랜드 팝업 행사와 함께 다양한 체험도 진행할 예정이다.
