LG에너지솔루션, ‘인터배터리 2026’ 참가… EV 넘어 로봇·AI 인프라까지 확장

LG에너지솔루션은 오는 11일부터 13일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에 참가한다고 2일 밝혔다.
전시 주제는 ‘Original Innovator, Creating the Future of Energy’로 참가 기업 가운데 최대 규모인 540㎡(약 163평) 전시 공간을 마련했다.
LG에너지솔루션은 이번 전시에서 30년 이상 축적한 배터리 기술력을 기반으로 전기차뿐 아니라 ESS, 로보틱스, AI 인프라 등으로 확장된 사업 영역과 차세대 기술 개발 현황을 공개할 계획이다.
전시장은 ▲히어로 존 ▲에너지 인프라 ▲모빌리티 ▲로보틱스&드론 ▲미래 기술 등 5개 구역으로 구성된다.
에너지 인프라 존에서는 AI 산업 성장과 재생에너지 확대에 따른 전력 수요 증가에 대응하는 ESS 솔루션을 소개한다. 국내 전력 환경에 최적화한 LFP(리튬인산철) 기반 전력망용 ESS 솔루션 ‘JF2 DC LINK 5.0’을 공개하고 AI 데이터센터용 차세대 JP6 UPS 랙 시스템과 BBU(배터리 백업 유닛) 솔루션도 국내 최초로 선보인다. 이와 함께 에너지 통합 관리 서비스 모델인 EaaS(Energy as a Service) 사업 전략도 제시한다.
모빌리티 존에서는 가격 경쟁력과 성능을 동시에 고려한 LMR(리튬망간리치) 배터리를 처음 공개한다. 이 제품은 GM과 공동 개발 중이며, 지난해 ‘배터리쇼 북미 2025’에서 배터리 혁신상을 수상한 바 있다. 또한 AI 기반 배터리 진단·예측 기술과 배터리 수명 관리 솔루션 ‘Better.Re’, BaaS 모델 ‘B-lifecare’, ‘B.once’ 등 소프트웨어 중심 사업도 소개한다.
로보틱스 및 드론 분야에서는 LG에너지솔루션 배터리가 적용된 다양한 사례를 전시한다. LG전자의 홈로봇 ‘LG 클로이드’와 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘Carti100’을 통해 원통형 배터리의 활용 가능성을 강조한다. 아울러 혈액수송용 드론과 항공-큐브위성 등 드론 분야 적용 사례도 함께 선보인다.
미래 기술 존에서는 전고체 배터리를 비롯해 리튬메탈, 바이폴라, 소듐 배터리 등 차세대 기술 개발 현황과 글로벌 R&D 전략을 공개할 예정이다.
LG에너지솔루션 관계자는 “이번 전시는 에너지 산업 전반에서 회사의 기술 경쟁력과 사업 확장성을 확인할 수 있는 자리”라면서 “AI 인프라부터 로보틱스까지 미래 산업을 뒷받침하는 배터리 기술을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.
댓글 0