현대건설, KIND·한투리얼에셋과 손잡고 해외 부동산 개발 본격화

현대건설이 민간기업의 전문성과 공공기관의 정책 지원 역량을 결합한 ‘팀 코리아’를 결성해 해외 주요 지역을 중심으로 부동산 개발사업에 본격 나선다고 27일 밝혔다.
현대건설은 이날 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 한국투자리얼에셋운용(한투리얼에셋)과 ‘글로벌 부동산 개발사업 경쟁력 강화를 위한 포괄적 업무협약’을 체결했다.
현대건설에 따르면 이번 협약은 급변하는 글로벌 부동산 시장 환경에 적극 대응하기 위해 마련됐다고 설명했다. 3사는 포괄적·장기적 협력 관계를 구축하고 협력 범위와 대상 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
현대건설은 미국, 뉴질랜드, 호주, 불가리아 등 해외 주요 거점에서 추진 중인 프로젝트를 최우선 협력 대상으로 선정해 공동 지분 출자 방안을 검토할 예정이다. 주택 개발 및 분양, 임대 운영, 리모델링 등 여러 분야를 아우르는 부동산 개발사업에 긴밀히 협력하기로 했다.
각 사는 명확한 역할 분담으로 사업 경쟁력을 높일 예정이다. 현대건설은 사업 총괄 및 전략적 투자자로서 사업 기획·발굴·타당성 검토와 함께 EPC(설계·조달·시공) 또는 건설사업관리(CM), 기술 및 인허가 지원을 담당한다고 설명했다. KIND는 재무적 투자와 함께 정부 간 협력 지원 및 금융 구조화 자문 등 민관의 교량 역할을 수행할 계획이며, 한투리얼에셋은 재무적 투자자로서 금융 주관 및 구조화, 자산 관리 업무를 맡을 예정이다.
현대건설 관계자는 “현대건설은 독보적인 EPC 역량과 주택 부문의 기술 및 상품 경쟁력을 기반으로 해외 선진시장 중심의 주택 및 부동산 시장 진출에 매진하고 있다”며 “이번 업무협약을 통해 상호 신뢰와 전략적 시너지를 바탕으로 본격적으로 글로벌 부동산 투자 개발사업에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
