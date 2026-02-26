스타벅스, 삼일절 맞아 국가유산 보호기금 2억 전달… 신익희 휘호 기증

스타벅스코리아는 107주년 삼일절을 맞아 국가유산청과 문화유산국민신탁에 독립 문화유산과 국가유산 보호 기금 2억 원을 전달했다고 26일 밝혔다.
스타벅스는 기금과 함께 독립유공자 해공 신익희 선생의 친필 휘호인 ‘유자만영금 불여교일경’을 기증했다. 이 휘호는 스타벅스의 이익공유형 매장인 커뮤니티스토어 9호점인 환구단점에서 조성한 국가유산 보호 기금으로 마련했다.
스타벅스는 현재 11개 커뮤니티 스토어를 운영하고 있다. 커뮤니티 스토어는 매장에서 판매되는 상품당 300원을 지역 사회 발전을 위한 단체에 기부하는 이익공유형 매장이다. 이번 기증으로 스타벅스가 기증한 독립문화유산 유물은 총 13점으로 늘었다.
스타벅스는 2015년부터 현재까지 국가유산 보호를 위해 13억 원의 기금을 기부했다. 2024년에는 지원 규모를 확대해 5년간 10억 원의 국가유산 보호 기금을 조성한다는 계획을 밝힌 바 있다.
이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0