우리금융 “전북에 금융 인프라 구축…근무인력 1.5배로”

우리금융그룹은 전북특별자치도에 은행, 보험, 자산운용 등 주요 계열사 중심 금융 인프라를 구축하겠다고 26일 밝혔다. KB금융, 신한금융에 이어 우리금융도 전북에 투자를 강화하겠다고 나선 것이다.
우리금융은 전북 전주시 근무 인력을 기존 200여 명에서 300명 이상으로 늘린다. 우리자산운용 전주사무소를 개설하고 현지 채용을 확대해 지역 네트워크를 강화한다. 우리은행은 전북 지역 첨단전략산업 지원을 위해 ‘전북BIZ프라임센터’를 새로 만든다. 계열사 동양생명, ABL생명은 현지에서 전속 설계사를 채용해 지역 밀착 마케팅을 강화할 계획이다.
우리금융은 자체 벤처 창업지원 프로그램인 ‘디노랩’을 통해 전북 소재 핀테크 스타트업을 집중 발굴·육성할 방침이다. 생산적 금융 일환으로 전북 중소기업과 소상공인에 2030년까지 약 1조6000억 원 규모 자금을 공급하기로 했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
