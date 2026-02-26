쿠팡이츠도 포장 수수료 받는다…4월부터 6.8% 부과

쿠팡이츠도 포장서비스 중개이용료 6.8%를 받기로 했다. 이로써 배민, 요기요에 이어 배달앱 3사가 모두 포장 서비스 수수료를 받게 됐다.
쿠팡이츠는 4월부터 포장서비스 중개 이용료 6.8%를 지원한다고 26일 밝혔다.
다만 전통시장 및 상생요금제 매출규모 하위 20%이하 영세매장 대상 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 1년 연장해 내년 3월까지 지원한다.
쿠팡이츠는 주요 배달앱 중 유일하게 2021년 10월부터 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 시작해 지속 지원해왔다.
지난해에도 정부 및 입점단체와 협의된 자율규제, 사회적대화기구의 상생 방안으로 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 1년 더 연장했다.
올해 4월부터는 전통시장과 상생요금제 매출규모 하위 20%이하 영세매장을 대상으로 지원을 이어나갈 예정이다.
전국 전통시장 매장의 경우 신청을 통해 지원을 받을 수 있으며 신청 방법, 대상 등 상세 내용은 추후 안내할 예정이다. 현재 전통시장으로 등록된 매장은 자동으로 혜택이 적용된다.
쿠팡이츠의 상생요금제 매출규모 하위 20%이하 영세매장은 상생요금제 운영 방식과 동일하게 월단위로 포장서비스 중개이용료를 100% 환급 받는다.
신규 업주가 월 중간에 입점했더라도 영업일로부터 당월 매출액 규모가 적용되어 상생요금제 매출규모 하위 20%이하 구간에 해당 시 영업 당월부터 바로 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션 지원을 받을 수 있다.
쿠팡이츠 관계자는 “주요 배달앱 중 유일하게 지속해왔던 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 전통시장 등 영세소상공인을 대상으로 내년 3월까지 연장해 지원하고, 그 외 매장에 대하여는 지속 가능한 서비스 운영을 위해 올해 3월까지 운영하고자 한다”며 “전통시장 활성화 등 영세 소상공인을 위한 다각도의 상생지원을 통해 입점 매장과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
