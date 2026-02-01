국내 발포주 판매량 압도적 1위 ‘필라이트’

하이트진로(대표 장인섭)가 국내 발포주 1위 브랜드 ‘필라이트’의 2025년 연간 출고량이 약 3억4000만 캔(350㎖ 기준)으로 역대 최고치를 달성했다고 밝혔다. 2025년 집계된 누적 판매량은 26억6000만 캔으로 27억 캔 달성을 눈앞에 두고 있다.
시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 2025년 12월까지 국내 발포주 시장에서 필라이트는 2위 브랜드와 4배 이상의 판매 격차를 보이며 1위를 기록했다. 이는 전년보다 더 확대된 격차로 특히 구매율이 가장 높은 개인 슈퍼 채널에서 차이가 가장 크다. 필라이트는 개인 슈퍼, 편의점, 대형 마트 등 전 유통 채널에서 발포주 중 판매량 1위를 유지하며 우위를 굳히고 있다.
성장 배경에는 ‘필라이트 후레쉬’가 이끄는 견고한 판매 기반에 더해 2025년 4월 출시한 신제품 ‘필라이트 클리어’의 성공적인 시장 안착이 있다. 2025년 12월 한정 수량 출시한 ‘필라이트 더블 컷’ 또한 조기 완판을 앞두고 벌써부터 재출시 문의가 잇따르고 있다.
필라이트 클리어는 독자적인 ‘슈퍼클리어 공법’을 적용해 깨끗하고 깔끔한 맛을 구현한 제품으로 실버 캔과 클리어 블루 컬러를 조합해 청량한 이미지를 강조했다. 필라이트 더블 컷은 퓨린 함량을 기존 필라이트 후레쉬 대비 90%, 칼로리는 33% 낮춘 국내 유일한 기능성 발포주다. 2023년 업계 최초로 선보인 퓨린 저감 제품 ‘필라이트 퓨린 컷’이 단기간 완판된 후 꾸준한 재출시 요청이 이어지며 기능성을 강화한 제품으로 재탄생했다.
한편 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 소비자들의 부담을 덜기 위해 일부 제품의 가격을 인하, 민생 경제 회복에도 앞장서 좋은 반응을 얻었다.
지난해 9월에는 필라이트 클리어의 주요 제품인 500㎖ 캔을 포함한 3종에 가격 인하를 적용, 소비자들이 한층 저렴한 가격에 즐길 수 있도록 해 만족도를 높였다. 10월에는 필라이트 후레쉬의 신규 용량 3종 △350㎖ 캔 △490㎖ 캔 △1.9ℓ 페트를 한정판으로 출시해 세분화된 용량과 합리적인 가격으로 소비자 접근성을 높였다. 12월 출시한 필라이트 더블 컷은 필라이트 후레쉬보다 출고가를 낮게 책정해 소비자 부담을 줄였다.
2026년에는 브랜드의 캐릭터 ‘필리’가 하이트진로의 사회공헌 활동 대표 캐릭터로 활약하며 착한 브랜드로서의 역할에 더욱 힘쓸 예정이다.
지난 5일 서울 용산구 흑석동에 위치한 원봉공회 밥차에서 설 명절 나눔 전달식을 진행했다. 하이트진로는 서울·인천·광주·여수·김해·대구 등 전국 6개 밥차 운영 기관에 쌀과 식용유 약 6만 인분과 떡국떡, 전 3종으로 구성된 명절 음식 약 3000인분을 지원했다. 각 기관 밥차 운영 일정에 맞춰 2월 12일부터 하이트진로가 마련한 ‘명절 한 상’으로 제공됐다.
2026년 첫 사회공헌 활동으로 진행된 이번 설 명절 나눔은 식재료 가격 상승으로 운영 부담이 커진 무료 급식 현장을 고려해 설 이후에도 활용 가능한 쌀과 식용유를 함께 지원했다. 또 명절 기간 결식 우려가 높은 취약계층을 위해 따뜻한 떡국과 전으로 구성된 한 상을 마련했다.
하이트진로는 설·추석 명절에 가족과 함께하기 어려운 이웃들과 따뜻한 정을 나누기 위해 2012년부터 15년째 나눔 활동을 지속하고 있다. 하이트진로 관계자는 “필라이트는 다양한 소비자의 니즈를 반영한 제품 개발과 민생 물가 안정에 지속 노력해왔다”며 “2026년에는 설 명절 나눔 행사를 시작으로 사회공헌 활동으로 분야를 넓혀 착한 가성비 이미지와 친근함을 바탕으로 이웃들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전할 계획이다”라고 밝혔다.
