기아 美 조지아 공장, 누적 생산 500만대 돌파

기아 조지아 법인이 진출 17년 만에 자동차 누적 생산 500만 대를 달성했다. 북미 전용 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델인 텔루라이드의 하이브리드 생산도 개시하며 포트폴리오 확장과 현지 공략에 박차를 가하고 있다.
기아는 미국 조지아주 웨스트포인트에 위치한 기아 조지아 공장이 24일(현지 시간) 기준 누적 생산 500만 대를 달성했다고 밝혔다. 이 공장은 2009년 중국, 유럽에 이어 세 번째로 구축된 기아의 글로벌 생산 거점이다. 조지아 지역의 대표 고용 사업장이기도 하다. 이날 열린 기념 행사에는 브라이언 켐프 조지아 주지사와 기아 임직원 등이 참석했다.
연간 약 34만 대 규모의 생산 능력을 갖춘 이 공장은 기아의 미국 시장 공략을 위한 핵심 기지 역할을 맡아 왔다. 북미 전용 준대형 SUV 텔루라이드를 비롯해 간판 모델인 쏘렌토, K5, 싼타페 등을 생산해 왔다. 특히 텔루라이드는 장거리 운전, 험로 주행 등 북미 지역의 현지 특성을 고려해 2019년 출시된 전략 모델이다. 2020년 북미 올해의 차 등 주요 상을 수상하며 북미 시장에서 브랜드 위상을 끌어올렸다는 평가를 받는다.
조지아 공장의 500만 번째 생산 차량은 2027년형 올 뉴 텔루라이드 하이브리드 모델이다. 이 공장은 물론 조지아주에서 생산된 최초의 하이브리드 차량이다. 윤승규 기아 북미권역본부장 및 미국판매법인장 사장은 “이번 하이브리드 생산 개시는 단순한 신차 출고를 넘어서는 의미”라며 “기아의 기술적 진전과 미래 전략 방향을 명확히 보여주는 것”이라고 말했다.
켐프 주지사는 “텔루라이드는 2019년 출시 이후 조지아에서만 생산되며 기아 라인업 내 가장 성공적인 모델 중 하나로 자리 잡았다”고 덧붙였다. 스튜어트 카운테스 기아 조지아 생산법인장은 “500만 대 생산은 임직원의 헌신, 팀워크의 결과”라고 덧붙였다.
