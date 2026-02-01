LG전자, MWC서 스마트 텔레매틱스 솔루션 공개

LG전자에서 전장 사업을 담당하는 VS사업본부가 다음 달 2일(현지 시간)부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC 2026’에서 ‘차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션’을 공개한다고 25일 밝혔다.
차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션은 5G, 위성위치확인시스템(GPS), 차량 간 통신(V2X) 등 다양한 외부 신호를 수집하는 안테나와 수집된 신호를 데이터로 변환해 내부 소프트웨어에 전달하는 차량 통신용 자동차 전자 제어 장치(TCU)를 통합해 시스템 효율을 극대화한다.
VS사업본부가 이동통신 전시회인 MWC에 참가하는 건 이번이 처음이다. 차량용 통신 기술이 모빌리티 경쟁력의 핵심이 된 데 따른 것이다. LG전자는 MWC 2026에서 완성차를 비롯한 기업 간 거래(B2B) 고객을 위한 프라이빗 부스를 운영한다. LG전자 관계자는 “자율주행과 인포테인먼트 고도화 흐름에 맞춰 차세대 통신 솔루션을 모색하는 완성차 업체, 통신사들과의 협업을 강화하기 위한 것”이라고 설명했다.
