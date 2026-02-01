“1.9kg 제트 핏, 지금까지 가장 가벼운 삼성 무선 청소기”

삼성전자 ‘제트 핏’ 써보니
LED 불빛으로 바닥 먼지 보여주고… 청소할 때 손목-팔 피로감 적어
핸디형 사용 시 무게 1.18kg… 청소하다 내려놓으면 ‘일시정지’
지난해 12월 출시된 삼성전자의 무선 청소기 ‘제트 핏’을 사용해 봤다. 이 제품은 무게가 1.96kg으로, 지금까지 출시된 삼성전자 무선 청소기 가운데 가장 가볍다.
제트 핏을 한 손에 쥐고 이리저리 밀면서 집 안 청소를 시작했다. 가장 와닿는 장점은 역시 가볍다는 것. 제트 핏은 무게 중심이 잘 잡혀 있어 사용 중에는 실제 무게보다도 더 가볍게 느껴졌다. 현재 집에서 사용하는 무선 청소기인 다이슨 V8(2.6kg)로 집 청소를 마치면 팔 근육에 은근히 부담이 갔는데, 제트 핏을 썼을 땐 그런 피로감이 느껴지지 않았다.
제트 핏은 무게를 줄이기 위해 군더더기를 많이 덜어낸 제품이다. 파이프, 브러시 없이 핸디형으로 손에 쥐고 사용할 때의 무게는 1.18kg까지 줄어든다. TV 위나 옷장 쪽을 청소하려고 제품을 높이 들어도 무게가 부담스럽지 않았다. 손잡이 부분에는 액정표시장치(LCD) 디스플레이가 탑재돼 청소기의 상태를 손쉽게 확인하고 조작할 수 있다. 이 디스플레이는 청소 중에는 현재 흡입 강도와 사용 가능한 시간을 표시하고 청소기 충전 시에는 배터리 충전 상태를 휴대전화처럼 % 단위로 나타낸다.
가벼운 무게와 더불어 청소 성능도 양호했다. 이 제품의 최대 흡입력이 180W라서 ‘400W 흡입력을 내는 상위 청소기보다 부족하지 않을까’ 하는 걱정도 했지만, 사실 평범한 소비자가 느끼기에는 흡입력이 아쉽지 않았다. 또 제품 소개에 2400mAh의 고성능 배터리로 최장 50분까지 사용할 수 있다고 나와 있었는데, 실제로도 59m² 집을 구석구석 다 청소해도 배터리 용량이 남아 있었다.
이 제품은 측면 발광다이오드(LED)로 바닥 표면의 먼지를 비춰주는 기능이 유용했다. 조명 없이 깨끗해 보이던 바닥에 LED를 비춰 보니 먼지가 군데군데 쌓여 있었다. LED로 바닥을 비추면서 육안으로 잘 보이지 않는 어두운 곳의 먼지도 빠짐없이 청소할 수 있었다.
청소 도중 잠시 멈춰야 할 때를 고려한 ‘스마트 모션 클리닝’ 기능이 의외로 실용적이었다. 청소기를 바닥에 내려놓으니 약 5초 이내로 청소기가 자동으로 가동을 멈췄다. 벽에 기대어 놓았을 때도 멈춤 상태를 인지해 자동으로 일시정지 상태로 돌입했다. 이후 다시 청소기를 손에 쥐었더니 별도의 조작 없이 청소를 이어갈 수 있었다. 따로 전원 버튼을 누르지 않고도 청소 흐름을 유지할 수 있어 편리했다.
먼지통 분리가 손쉬운 것도 큰 장점이었다. 기존에 사용하고 있던 무선 청소기는 먼지통을 비우려면 황사 마스크를 끼고 집 밖으로 나가서 분리한 후 버려야만 했다. 그만큼 먼지통 비우기는 먼지가 많이 날리고 번거로운 일이었다. 제트 핏도 큰마음 먹고 먼지통을 분리해 봤는데, 버튼 하나로 쉽게 분리할 수 있었고 먼지가 거의 날리지 않았다.
구성 요소는 장단점이 모두 있었다. 대표적인 게 청소기 충전 거치대였다. 이 거치대의 장점은 크지 않아 자리를 거의 차지하지 않으면서도, 물걸레·솔·틈새·침구 브러시 등 액세서리들을 걸어놓을 수 있는 점이다.
또 벽 타공이 필요 없는 셀프 스탠딩 구조여서 자유롭게 배치할 수 있었다. 스틱을 거치하는 순간 자동으로 배터리가 충전돼 편리했다. 좁은 집이나 원룸 등에서도 집 구조에 구애받지 않고 사용할 수 있을 것 같았다. 다만 속이 비어 있어 자칫 넘어뜨렸을 때 깨질 수 있겠다는 걱정이 들었다.
제트 핏은 삼성전자의 상위 무선 청소기 모델인 비스포크 AI 제트 400W에 비해 흡입력이나 기능 다양성은 다소 부족하지만, 가성비가 좋은 제품이다. 삼성전자의 제트 핏 출고가는 사양에 따라 69만9000∼79만9000원이다. 비스포크 AI 제트 400W는 최저 164만9000원이어서 가격이 절반 수준이다. 복잡한 기능이 필요 없고, 가벼운 청소기를 원한다면 가성비 있는 제트 핏이 더 나은 선택일 수 있다.
