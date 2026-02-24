내일부터 수서발 KTX·서울발 SRT 달린다…시범 교차 운행 시작

코레일과 SR 예발매 시스템·마일리지 제도 등 서비스 통합도 추진
25일부터 수서발 KTX, 서울발 SRT가 시범 운영된다. 국토교통부는 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)과 지난해 12월 발표한 이원화된 고속철도 통합 로드맵에 따라 KTX-SRT 시범 교차운행을 25일부터 시행한다고 24일 밝혔다. 교차운행은 수서역에서 KTX를, 서울역에서 SRT를 이용하는 시범사업으로 앞서 11일부터 승차권 예·발매를 시작했다.
운행구간은 KTX가 수서역∼부산역, SRT가 서울역∼부산역으로 매일 각 1회 왕복 운행한다. KTX 차량 좌석은 955석으로 SRT(410석) 대비 2배 이상 많아 수서역 탑승객이 이용할 수 있는 좌석이 늘어날 것으로 기대된다.
수서발 KTX의 승차권은 기존 SRT 운임과 동일하게 적용된다. 서울발 SRT는 KTX보다 평균 10% 낮은 운임으로 운영된다.
국토부와 코레일, SR은 예·발매 시스템 통합, 서비스 체계 일원화, 운임 및 마일리지 제도 조정 등 서비스 통합 방안도 추진할 계획이다.
임유나 기자 imyou@donga.com
