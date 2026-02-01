‘얼죽아’ 한국인 겨냥

스타벅스 코리아가 한국인이 선호하는 ‘아이스 아메리카노’에 공기를 주입한 새로운 음료를 한국에 전 세계 최초로 선보인다.
스타벅스 코리아는 26일 새로운 방식의 아메리카노 커피인 ‘에어로카노’를 선보인다고 23일 밝혔다. 에어로카노는 아메리카노에 에어레이팅(공기 주입)을 더해 크림 같은 거품을 만든 제품이다. 부드러운 목 넘김이 강조된 새로운 스타일의 아이스 전용 커피다.
글로벌 스타벅스는 일부 커피 애호가들 사이에서 회자하며 알려졌던 ‘에어로카노’를 많은 소비자들에게 대중적으로 소개하기 위해 스타벅스만의 방식으로 재해석해 한국 시장에 선보인다. 특히 계절에 상관없이 아이스 커피를 즐겨 찾으며 ‘얼죽아(얼어 죽어도 아이스)’ 트렌드가 강한 점에 주목해 전 세계 최초로 한국을 출시 국가로 결정했다는 설명이다.
스타벅스는 에어로카노를 시즌 음료가 아닌 연중 상시 판매 하기로 했다. 스타벅스는 에어로카노 정식 출시를 기념해 출시 하루 전인 25일 서울 중구 스타벅스 별다방점에서 선착순 100명의 고객에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 증정하는 이벤트를 연다. 28일에는 전국 스타벅스 매장에서 매장당 선착순 10명의 고객에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 제공할 예정이다.
