공적자금관리委 민간위원장에 신현한 연세대 경영대 교수

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 23일 18시 47분

금융위원회는 공적자금관리위원회 민간위원장에 신현한 연세대 경영대 교수가 선출됐다고 23일 밝혔다. 신 위원장은 이억원 금융위원장과 함께 공자위원장을 맡는다. 김경록 서강대 경영전문대학원 교수, 박선영 동국대 경제학과 교수, 김환수 법무법인 백송 대표변호사도 민간위원으로 위촉됐다. 임기는 2년이다.

#금융위원회#공적자금관리위원회#신현한
강우석 기자 wskang@donga.com
